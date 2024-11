Atp Finals, Sinner annienta Ruud e vola in finale contro Fritz

Secondo set

6-2 - SINNER IN FINALE ALLE ATP FINALS 2024! Jannik inizia il game con un ace, poi non si fa sorprendere dal nastro e chiude la partita in scioltezza con un altro ace dopo aver fatto correre Ruud per tutto il campo.

5-2 - In apnea sul palleggio dal fondo, Ruud non molla e cerca soluzioni alternative per sfondare il muro eretto da Sinner, ma l'altoatesino è micidiale in difesa e piazza un altro break con una risposta strepitosa.

4-2 - In fiducia, Jannik apre il game con un ace, poi consolida il break infilando un dritto lungolinea e altri due ace.

3-2 - Sinner inizia il game con un vincente in risposta, poi gioca profondo, aumenta la pressione, fallisce due palle per il 3-2 e dopo un chop lungo di Ruud piazza il break spingendo col dritto in diagonale.

2-2 - Uno smash spedito in rete e un errore su un cambio di ritmo di Ruud aprono il game di Sinner, poi il numero uno al mondo torna sui suoi standard, accelera e si porta sul 2-2 con un ace ribaltando la situazione.

1-2 - In difficoltà nello scambio e sul ritmo, Ruud si aggrappa alla prima di servizio per provare a reggere l'urto e riesce a strappare il game del 2-1 facendo valere soprattutto la buona mobilità sugli spostamenti laterali.

1-1 - Concentrato e implacabile al servizio, Sinner è un rullo compressore con la prima, respinge la reazione del norvegese e pareggia subito i conti con personalità e sicurezza.

0-1 - Dopo un primo set senza storia, Ruud prova a scuotersi all'inizio del secondo set e ci riesce anche grazie a un paio di errori di misura di Jannik.



Primo set