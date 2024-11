ATP Finals, Sinner: "Molto contento, ora proverò a fare meglio dell'anno scorso..."

RUUD: "JANNIK PIU' GIOVANE, MA HO MOLTO DA IMPARARE DA LUI"

Dopo la netta sconfitta in semifinale contro Sinner, Casper Ruud rende merito a Jannik. "È più giovane di me, ma ho molto da imparare da lui e ho anche molto da imparare dalla sconfitta di oggi - ha detto il norvegese in conferenza stampa -. Spero di poter giocare di più con lui in futuro e di non dover aspettare altri tre anni prima di affrontarci di nuovo". "Jannik ha fatto tutto bene - ha ammesso il norvegese -. Sfortunatamente io non ho servito bene, ma non so se fosse la chiave per avere qualche chance in più". "Ho trovato che oggi lui abbia giocato una grande difesa e un grande attacco, è molto veloce, può andare su molte palle - ha concluso -. Non giocavo contro di lui da tre anni e sono impressionato dal fatto che abbia migliorato tutto nel suo gioco. Lo ammiro molto".