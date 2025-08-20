Var spiegato, gli 8'' per i portieri e regole chiare sui recuperi: come cambia la prossima Serie A

Mai così tante novità in una stagione sola. Alcune anche potenzialmente storiche e rivoluzionarie. Il calcio italiano si dà una 'regolata' spaziando su diversi fronti, dalle misure per limitare le perdite di tempo agli annunci 'urbi et orbi' degli arbitri sulle decisioni Var passando per nuove disposizioni sui recuperi delle partite non iniziate o sospese. Ma non solo. Il campionato per la prima volta dovrebbe 'emigrare' all'estero (seppur per una sola partita) e in base al nuovo accordo collettivo chi retrocede avrà un ingaggio ridotto del 25%. Gli obiettivi sono chiari: rendere più 'snelle' le gare, creare una maggiore interazione tra arbitro, giocatori e pubblico in nome della trasparenza e della comunicazione, smorzare il più possibile ogni tentativo di protesta, aumentare lo spettacolo e la competitività soprattutto nell'ottica degli interessi di sistema.