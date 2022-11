Atp Finals: devastante Djokovic, supera Rublev in due set ed è già in semifinale

TENNIS

Il serbo infligge un secco 6-4, 6-1 al russo nel secondo match del gruppo rosso ed è sicuro del passaggio del turno

Novak Djokovic si conferma in grande forma alle Atp Finals di Torino e conquista la semifinale con un turno di anticipo. Decisiva la vittoria 6-4, 6-1 sul russo Rublev nella seconda partita del gruppo rosso, il serbo ottiene il secondo successo in due set e ipoteca il penultimo atto del torneo. Lotta solo nel primo parziale, poi Nole accelera e asfalta l’avversario. Stasera alle 21 Tsitsipas e Medvedev si sfidano per restare in corsa.

Ha fretta Novak Djokovic alle Atp Finals di Torino. Il serbo si conferma in forma smagliante e grande favorito alla vittoria finale conquistando la qualificazione alle semifinali con un turno di anticipo. Nel secondo match del girone verde, è il russo Rublev a finire nel tritacarne del serbo e cadere 6-4, 6-1 in appena un'ora e sette minuti di gioco. Dopo la vittoria all’esordio, sempre in due set contro Tsitsipas, altra prova di forza di Djokovic che sembra davvero imbattibile sul veloce indoor del Pala Alpitour. Per Rublev resta comunque ancora qualche speranza di qualificazione. Primo set combattuto con i giocatori che tengono il turno di servizio fino al 5-4 per Nole, qui la prima palla break della partita coincide anche col set point: una fenomenale risposta fulminea di rovescio del serbo chiude il parziale. E’ il punto di svolta del match, il russo si innervosisce e paga il contraccolpo psicologico in avvio di secondo set crollando 3-0 subito. Djokovic amministra, non cede mai e porta a casa partita e semifinale, la decima in quattordici partecipazioni alle Finals.