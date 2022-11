Ruud trionfa contro Fritz e vola in semifinale. Nadal eliminato, fatale il ko contro Auger-Aliassime

ATP FINALS 2022

Il norvegese vince in tre set sull’americano e sancisce l’eliminazione di Nadal, che perde contro il canadese per 3-6, 4-6. Il maiorchino non accede alle semifinali e permette ad Alcaraz di chiudere il 2022 da numero 1 al mondo

© Getty Images Incredibile colpo di scena in questa giornata alle Nitto Atp Finals 2022: arriva il secondo ko per Rafael Nadal, che cede in due set a Felix Auger-Aliassime. A Torino, il canadese si impone con il punteggio di 6-3, 6-4. A decretare l’eliminazione di Nadal è Casper Ruud che, nel match serale, sconfigge Taylor Fritz al termine di una partita intensa: 6-3, 4-6, 7-6(6) il risultato finale. Il norvegese vola matematicamente in semifinale.

NADAL-AUGER-ALIASSIME 3-6, 4-6

Secondo match alle Nitto Atp Finals 2022 e secondo ko per Rafael Nadal, che cede in due set a Felix Auger-Aliassime. A Torino, il canadese si impone con il punteggio di 6-3, 6-4 sfruttando le prime due palle break a disposizione e centrando la sua prima vittoria nel Gruppo Verde. Il maiorchino non accede così alle semifinali. Seconda sconfitta per Rafael Nadal al Pala Alpitour nelle Nitto Atp Finals 2022: il maiorchino spreca troppo in avvio e perde il servizio alla prima occasione utile, spianando la strada al successo (6-3, 6-4) di Felix Auger-Aliassime, che per la prima volta in un match ufficiale batte l'ex numero uno al mondo, superato solo nella sfida di esibizione di Hurlingam dello scorso giugno. Prima in apertura e per ben quattro volte, infatti, il canadese deve negare il break a Nadal: subito sotto 15-40 nel primo e nel settimo game, però, il classe 2000 tiene il servizio, strappandolo invece alla prima occasione utile. Dal 3-3, Auger-Aliassime passa al 6-3 con cui si chiude il primo set. Nel secondo, Nadal va sotto 2-1 e da lì è costretto a inseguire. Il momento chiave è nel sesto game, quando lo spagnolo ha l'occasione di pareggiare 3-3 ma spreca il break point e Auger-Aliassime conserva il 4-2, che poi si trasforma nel 6-4 che regala il successo al 22enne.

CASPER RUUD - TAYLOR FRITZ 6-3, 4-6, 7-6(6)

Nella prima e inedita sfida tra Casper Ruud e Taylor Fritz, ha la meglio il norvegese che in tre set sconfigge l’americano al termine di un match che si infiamma nell’ultimo parziale. Dopo 2h14' di gioco finisce 6-3, 4-6, 7-6(6), Ruud trionfa e vola con una giornata di anticipo in semifinale. Il primo set è stupefacente: il norvegese parte subito forte e nel giro di dieci minuti si porta sul 3-0. Parte molto male, al contrario, l’americano Fritz che sbaglia in più occasioni. La reazione del classe 1997 c’è e smuove il punteggio ritornando sotto. Nel settimo game il norvegese si porta sul 5-2 grazie ancora all’ottimo servizio. Gioco velocissimo per Fritz, che si porta sul 3-5. Ruud guadagna 3 set point e al secondo tentativo si porta a casa il primo parziale. L'americano parte molto bene in battuta nel 2° set e si prende il primo game. Ruud commette numerosi errori ma sfrutta al meglio il proprio turno in battuta e si porta di nuovo in parità sul 3-3. La partita vede andare in scena parziali rapidi e che vengono decisi al servizio. Fritz si prende il break decisivo nel decimo game e ai vantaggi, guadagna il set point: 1 parziale a testa a Torino. Si arriva dunque al set conclusivo, con un continuo botta e risposta in battuta tra i due atleti. Anche questa volta la sfida è spettacolare: nel quinto game Fritz ritorna avanti inventandosi una volée in tuffo strepitosa. 3-2 per l’americano. Sfida che va al tie-break, qui il norvegese va avanti sul 5-2 ma viene recuperato da Fritz. Alla fine vince Ruud per 8 punti a 6 e chiude il match a proprio favore, con percentuali al servizio stratosferiche. Fritz, invece, dopo la sconfitta di stasera si giocherà il passaggio nello scontro diretto con Auger-Aliassime.