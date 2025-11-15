Atp Finals, Alcaraz: "Felice di giocare un'altra partita con Sinner"

"Io sono molto felice per la partita di oggi". Dopo la vittoria contro Auger-Aliassime che vale la finale delle Atp Finals, Carlos Alcaraz sceglie l'italiano e infiamma il pubblico di Torino: "Sono felice di giocare un'altra grande partita contro Jannik in questo campo. Sarò molto concentrato, so che ci saranno molte persone che tiferanno per lui, ma almeno tre o quattro faranno il tifo per me... Io devo restare concentrato sulle cose che devo fare per giocare il mio miglior tennis e poterlo battere".