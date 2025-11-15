Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Atp Finals, Alcaraz: "Felice di giocare un'altra partita con Sinner"

Lo spagnolo dopo la vittoria contro Auger-Aliassime: "Dovrò fare un grande match domani, il favorito è lui"

15 Nov 2025 - 23:12

"Io sono molto felice per la partita di oggi". Dopo la vittoria contro Auger-Aliassime che vale la finale delle Atp Finals, Carlos Alcaraz sceglie l'italiano e infiamma il pubblico di Torino: "Sono felice di giocare un'altra grande partita contro Jannik in questo campo. Sarò molto concentrato, so che ci saranno molte persone che tiferanno per lui, ma almeno tre o quattro faranno il tifo per me... Io devo restare concentrato sulle cose che devo fare per giocare il mio miglior tennis e poterlo battere". 

"Sono super contento di come ho giocato stasera - ha aggiunto lo spagnolo - ero solido e molto concentrato a non lasciar spazio al mio avversario. L'ho fatto tutta la partita perché dovrò fare un grande match domani". La conclusione dell'intervista ancora in italiano: "Ci vediamo domani".

Poi in conferenza stampa: "Essere il numero uno significa che ho giocato davvero bene per tutta la stagione su tutte le superfici. Jannik (Sinner) sta giocando al meglio e giochiamo davanti al suo pubblico, quindi direi che è il favorito. Vorrei non dirlo ma è così. Sono pronto ad accettare la sfida e a giocare un tennis davvero buono". 

