Tennis
ATP FINALS

Dominio Alcaraz, batte Auger-Aliassime 6-2 6-4: domani la finale con Sinner

Lo spagnolo vince la seconda semifinale delle Atp Finals: sarà finale contro Sinner

di Redazione
15 Nov 2025 - 22:18
© Getty Images

© Getty Images

Senza storia la seconda semifinale delle Atp Finals di Torino 2025: Alcaraz supera Auger-Aliassime 6-2 6-4 e conquista la finale contro Jannik Sinner, che si disputerà domani non prima delle 18. Dominio totale dello spagnolo che controlla entrambi i set e riesce a mettere sempre in difficoltà il canadese nei momenti decisivi. 

Il match si apre con un game ritmato che vede prevalere Alcaraz (in battuta) grazie a una velocità di scambio maggiore rispetto all'avversario. Il primo turno di battuta di Aliassime, invece, si trasforma in un game fiume in cui il canadese va prima sotto 0-40 e, dopo aver rimontato fino a raggiungere la parità, ha la meglio ai vantaggi con un ace finale. Alcaraz tiene il servizio e dà la sensazione di dominare lo scambio a ogni impatto di dritto, fino al punto capolavoro con cui conquista il primo break della partita: smorzata di dritto e volée a rete per andare sul 3-1. Pesa, non poco, la palla del controbreak sprecata nel game successivo da Auger-Aliassime con un dritto a rete che gli impedisce di accorciare le distanze. Da quel momento in poi è dominio del numero 1 al mondo, che dopo aver conservato i suoi turni di servizio, aggredisce con una serie di colpi di dritto fulminanti e ottiene secondo break sul canadese (lasciato a 0) e vittoria del primo set per 6-2.

A inizio secondo set le percentuali al servizio premiano nettamente Auger-Aliassime (80% di prime, a differenza del 64% dello spagnolo). Il canadese trova qualche soluzione a rete e si applica con qualche recupero importante, ma non riesce a reggere il ritmo del palleggio di Alcaraz che si porta momentaneamente sul 2-1. Quarto game di montagne russe per Aliassime: si porta avanti 40-0 e poi si fa rimontare sbagliando due chiusure di dritto e commettendo un doppio fallo, per poi riprendere la situazione in mano e riagganciare sul 2-2 lo spagnolo, colpevole di un dritto finito oltre la riga di fondo. Entrambi tengono ben stretto il loro turno di servizio nella parte centrale del set, portando il risultato sul 4-4 a cui Aliassime arriva mettendo a segno una splendida volée dorsale. Il decimo game è quello che decide definitivamente la semifinale: ad Alcaraz riesce il break sul canadese e conquista, con un punteggio di 6-4 nel secondo set, la finale delle Atp Finals. Domani l'atto finale del torneo che lo vedrà contro Jannik Sinner.

Alcaraz-Auger Aliassime: le immagini del match

