Dominio Alcaraz, batte Auger-Aliassime 6-2 6-4: domani la finale con Sinner

Il match si apre con un game ritmato che vede prevalere Alcaraz (in battuta) grazie a una velocità di scambio maggiore rispetto all'avversario. Il primo turno di battuta di Aliassime, invece, si trasforma in un game fiume in cui il canadese va prima sotto 0-40 e, dopo aver rimontato fino a raggiungere la parità, ha la meglio ai vantaggi con un ace finale. Alcaraz tiene il servizio e dà la sensazione di dominare lo scambio a ogni impatto di dritto, fino al punto capolavoro con cui conquista il primo break della partita: smorzata di dritto e volée a rete per andare sul 3-1. Pesa, non poco, la palla del controbreak sprecata nel game successivo da Auger-Aliassime con un dritto a rete che gli impedisce di accorciare le distanze. Da quel momento in poi è dominio del numero 1 al mondo, che dopo aver conservato i suoi turni di servizio, aggredisce con una serie di colpi di dritto fulminanti e ottiene secondo break sul canadese (lasciato a 0) e vittoria del primo set per 6-2.