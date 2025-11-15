Finals, Alcaraz: "Per battere Sinner servirà mio miglior tennis"

"Sono felice di giocare un'altra grande partita contro Jannik su questo campo. Io sarò molto concentrato perché so che il pubblico tiferà per lui ma io devo stare concentrato sulle cose che devo fare per poter mettere in campo il miglior tennis e per battere il grande giocatore che è Jannik. Mi aspetto almeno tre o quattro persone nella folla domani che tifano per me". Lo ha detto Carlos Alcaraz a bordo campo dopo aver sconfitto Felix Auger Aliassime alle Atp Finals staccando il pass per la finalissima di domani pomeriggio.