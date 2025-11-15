LA LISTA Nazionali e cerotti: tutti gli infortunati durante la sosta

Sosta per le nazionali che vai e infermerie piene che ti ritrovi. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha sbottato: "Noi paghiamo i calciatori, le nazionali ce li mandano indietro rotti. Ora basta". Ma non è il solo a dover fare i conti con i "danni" delle nazionali.