Calcio
qualificazioni mondiali 2026
© Getty Images | Zambo Anguissa (Napoli-Camerun): lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro, 2025 finito
LA LISTA

Nazionali e cerotti: tutti gli infortunati durante la sosta

Sosta per le nazionali che vai e infermerie piene che ti ritrovi. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha sbottato: "Noi paghiamo i calciatori, le nazionali ce li mandano indietro rotti. Ora basta". Ma non è il solo a dover fare i conti con i "danni" delle nazionali.

15 Nov 2025 - 20:22
7 foto