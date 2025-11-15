Logo SportMediaset

Sinner: "Mi auguro una finale con un livello di tennis molto alto"

15 Nov 2025 - 23:22

"Ho fatto un grande passo in avanti rispetto all'anno scorso. Quest'anno se mi vedo giocare devo dire che servo meglio e gioco meglio. E' il mio giudizio personale su me stesso. Mi auguro che domani sia una bellissima finale con un livello di tennis molto alto. Per far questo ci saranno due giocatori in forma. Che vinca il migliore e che sia una partita bella, poi vediamo come va". Lo ha detto in conferenza stampa Jannik Sinner dopo la vittoria alle Atp Finals di Torino contro Alex De Minaur che lo proietta alla finale di domani". 

