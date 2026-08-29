Alcaraz: "Sinner? Situazione strana, non ci vedremo per 6-7 mesi. Gli auguro il meglio"

Le ultime considerazioni del murciano sono per Jannik Sinner. La loro ultima e unica sfida del 2026 risale alla finale di Monte-Carlo vinta dall'azzurro, e con il n.1 del mondo assente a Flushing Meadows non ci sarà alcuna chance di assistere alla rivincita della finale da lui vinta l'anno scorso. "È una situazione un po' strana. Alla fine non ci vedremo per sei o sette mesi. Ma gli auguro tutto il meglio. Spero che abbia un recupero davvero ottimo e di rivederlo di nuovo in campo al meglio - ha tenuto a sottolineare Alcaraz - Vedo che molti giocatori stanno avendo dei problemi, con il fisico e tutto il resto a causa degli infortuni. Penso che questo dimostri quanto sia fitto il calendario durante l'anno. Ma spero che rivedremo Jannik in campo, più forte che mai".