Tennis, Sinner torna al J Medical: nuovi controlli al ginocchio destro

Nel frattempo però il mistero intorno alle condizioni di Sinner assume dimensioni sempre più rilevanti. L'ultima partita giocata dall'azzurro è stata la finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Da quel momento Jannik non è più sceso in campo per un incontro ufficiale. Per questo le sue condizioni rappresentano un vero e proprio giallo. Al momento non ci sono state comunicazioni ufficiali su quale sia il problema al ginocchio destro e come e quando se l'è procurato.