TENNIS

Tennis, Sinner torna al J Medical: nuovi controlli al ginocchio destro

Altra visita nel centro medico torinese per il numero uno al mondo: continua il lavoro di recupero per il problema al ginocchio di cui non si conosce origine ed entità

25 Ago 2026 - 11:57
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Continua il giallo intorno alle condizioni del ginocchio di Jannik Sinner. In giornata il numero uno del tennis mondiale è stato di nuovo al J Medical di Torino. Per il venticinquenne di San Candido sono in programma nuovi controlli e nuovi test al ginocchio destro che l'ha obbligato al forfait agli US Open. "Sono triste e deluso, mi servirà ancora tempo" dichiarava pochi giorni fa per annunciare la sua assenza a New York.

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Nel frattempo però il mistero intorno alle condizioni di Sinner assume dimensioni sempre più rilevanti. L'ultima partita giocata dall'azzurro è stata la finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Da quel momento Jannik non è più sceso in campo per un incontro ufficiale. Per questo le sue condizioni rappresentano un vero e proprio giallo. Al momento non ci sono state comunicazioni ufficiali su quale sia il problema al ginocchio destro e come e quando se l'è procurato. 

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A far ulteriormente discutere, negli ultimi giorni è uscito un video di Sinner in campo per una sessione di allenamento. Il filmato è uscito proprio nel giorno in cui ha annunciato il forfait a US Open, alimentando ancor di più, se possibile, i rumors e il gossip intorno al suo infortunio. 

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