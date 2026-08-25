Alcaraz, ritorno ok dopo 133 giorni: "Ero molto nervoso". Spettacolo con Serena Williams

Buona la prima per Carlos Alcaraz, che torna in campo nel doppio misto dello Us Open in coppia con Serena Williams a oltre quattro mesi dall'infortunio al polso con una vittoria. Alcaraz e Williams hanno sconfitto agli ottavi di finale il team formato da Erin Routliffe e Lloyd Glasspool in due set, con il punteggio finale di 5-3 4-1, maturato in 59 minuti di gioco. Dopo un inizio timoroso, lo spagnolo è riuscito a lasciar andare il braccio, complice la serenità data dalla compagna in campo, colpendo la pallina con convinzione. Al termine dell'incontro, intervistato sul campo di Flushing Meadows, Alcaraz ha confessato di essere stato "molto nervoso" all'inizio e di aver "cercato di capire come mi sentivo", dicendosi alla fine "molto contento ed elettrizzato" per il proprio ritorno in campo.