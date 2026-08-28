Federer entra nella Hall of Fame: "Il tennis mi manca tantissimo"

Federer ora gioca a tennis occasionalmente con i suoi figli - lui e la moglie Mirka sono genitori di due coppie di gemelli - e cerca di partecipare ad alcuni tornei per rimanere in contatto con il mondo del tennis. "Oggi mi trovo in una situazione molto agiata, ma sono comunque felice di essere presente e di far parte del mondo del tennis di tanto in tanto, perché è il collante di tutto ciò che mi circonda ancora oggi", ha raccontato ancora Federer a New York. "Mi sono divertito moltissimo, ho stretto tante amicizie durante il tour, dai giocatori agli organizzatori. Spero quindi che molti dei giocatori che si ritirano provino le stesse sensazioni riguardo a questo sport, perché ci tengo moltissimo", ha concluso Federer. Da domani, lo svizzero entrerà di diritto nell'olimpo del tennis mondiale con una cerimonia che si preannuncia emozionante e carica di passione.