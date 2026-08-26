Us Open, Cobolli e Bencic battono Alcaraz e Venus Williams

Flavio Cobolli e Belinda Bencic eliminano Carlos Alcaraz e Serena Williams ai quarti di finale del doppio misto dello Us Open. L'azzurro e la svizzera, teste di serie n° 4 del tabellone, hanno sconfitto la campionessa statunitense e il fuoriclasse spagnolo con il punteggio di 5-4 4-1, aggiudicandosi così l'ingresso in semifinale. Per il 23enne di El Palmar si è trattato di un ritorno in grande stile dopo quattro mesi di stop a causa di un grave infortunio al polso destro. Alcaraz ha infatti giocato davanti a un Arthur Ashe Stadium pieno di tifosi e al fianco di Serena Williams, che a 44 anni ha deciso di riprendere la racchetta in mano. Buon banco di prova anche per Cobolli, che scalda i motori in vista dell'inizio del torneo di singolare maschile. Il prossimo appuntamento per lui e la sua compagna di doppio Bencic sarà giovedì 27 agosto, sempre sull'Arthur Ashe Stadium, contro il francese Gael Monfils e l'ucraina Elina Svitolina.