Vergara: "Napoli, ti ho dato la mia gioventù ma ne è valsa la pena. Allegri? È bastata una frase..."

Il gol segnato alla prima di campionato è l'ennesimo attestato dell'importanza che Vergara si è conquistato nel Napoli (anche in quello di Allegri) e di quanto voglia continuare a esserlo in futuro. Una maglia sognata, desiderata e ora goduta con prestazioni che stanno entrando nel cuore dei tifosi azzurri. Il centrocampista ha raccontato al Mattino del percorso che lo ha portato fino a questo punto.