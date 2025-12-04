Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica arriva in Italia: segui la diretta

È un giorno storico per lo sport italiano: oggi la Fiamma Olimpica tocca il suolo nazionale, segnando un nuovo, decisivo passo verso le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La giornata è iniziata in mattinata ad Atene, dove si è svolta la suggestiva cerimonia di consegna della torcia da parte del Comitato Olimpico greco. A rappresentare l'eccellenza dello sport azzurro in questo momento solenne c'erano due testimonial d'eccezione: la tennista Jasmine Paolini e il ciclista Filippo Ganna, che hanno accompagnato il passaggio del fuoco sacro. Poi la fiamma è passata al presidente del Coni Giovanni Malagò, con quindi la consegna ufficiale all'Italia. Ora il viaggio verso Roma.