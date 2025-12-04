Canottaggio: Domenica a Firenze primo 'Gran Galà' con 44 medaglie d'oro 2025

In ambito mondiale, il Gran Galà, organizzato con la collaborazione della Canottieri Firenze, ripercorrerà i successi firmati a Poznan (Polonia) in occasione dei Mondiali Under 23 dal doppio maschile di Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati, dal doppio leggero maschile di Tito Christoforakis e Giacomo Matteucci e dalla singolista leggera Melissa Schincariol. Marvucic e Prati hanno concesso il bis a Racice (Repubblica Ceca) in occasione degli Europei segnati dall'impresa del singolista Marco Selva. L'Italia del Canottaggio eccelle anche alle Universiadi, a Duisburg (Germania), con i successi firmati dal doppio di Sara Borghi ed Elena Sali e del quattro di coppia misto di Tommaso Vianello, Lorenzo Baldo, Alice Ramella e Martina Fanfani.