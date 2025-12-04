Canottaggio: Domenica a Firenze primo 'Gran Galà' con 44 medaglie d'oro 2025

Sarà Firenze a ospitare la prima edizione del 'Gran Galà del Canottaggio'. Appuntamento domenica 7 dicembre alle 19 presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dedicato alla premiazione delle medaglie d'oro della stagione 2025 della Federazione Italiana Canottaggio. Fari puntati sui vincitori dei titoli mondiali ed europei di categoria, oltre che ai protagonisti in Coppa del Mondo, alle Universiadi e alla Coupe de la Jeunesse. Una parata di quarantaquattro stelle, capitanata dal quattro di coppia maschile vincitore del Mondiale Assoluto di Shanghai: i finanzieri Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili per un equipaggio, con Matteo Sartori al posto di Chiumento, a segno quest'anno anche in occasione della tappa di Coppa del Mondo di Varese, appuntamento da ricordare anche per il primo successo del due senza femminile con a bordo Laura Meriano e Alice Codato. A livello assoluto, Firenze sarà anche l'occasione per festeggiare finalmente il bronzo vinto da Giacomo Perini nel singolo PR1 Pararowing ai Giochi di Parigi a seguito della sentenza favorevole del TAS che ha dato ragione al vogatore romano dopo la squalifica di World Rowing.
In ambito mondiale, il Gran Galà, organizzato con la collaborazione della Canottieri Firenze, ripercorrerà i successi firmati a Poznan (Polonia) in occasione dei Mondiali Under 23 dal doppio maschile di Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati, dal doppio leggero maschile di Tito Christoforakis e Giacomo Matteucci e dalla singolista leggera Melissa Schincariol. Marvucic e Prati hanno concesso il bis a Racice (Repubblica Ceca) in occasione degli Europei segnati dall'impresa del singolista Marco Selva. L'Italia del Canottaggio eccelle anche alle Universiadi, a Duisburg (Germania), con i successi firmati dal doppio di Sara Borghi ed Elena Sali e del quattro di coppia misto di Tommaso Vianello, Lorenzo Baldo, Alice Ramella e Martina Fanfani.
Un anno importante per il Canottaggio azzurro, anche in considerazione della vittoria al medagliere degli Europei Under 19 di Kruszwica resa possibile dagli ori dell'otto femminile (Giorgia Canale, Lara Bernardinello, Elisa Marzella, Marta Ravizza, Margherita Garis, Mariabianca Tosi, Veronica Poletti, Arianna Tosi, timoniera Margherita Fanchi), dell'otto maschile (Matteo Cecotti, Roberto Valentino Strazzulla, Roberto Terranova, Novak Mitrovic, Pietro Blasig, Mattia Mari, Loris Piscia, Federico Bordo, timoniera Morgana Maroni) e del quattro senza femminile (Letizia Martorana, Carolina Cassani, Matilde Orsetti, Elisa Marconcini). In ambito Under 19, da segnare anche il traguardo tagliato in prima posizione dal due senza di Neve Aroldi e Aurora Gerosa alla Coupe de la Jeunesse di Linz (Austria). Nel Beach Sprint si celebra la vittoria di Maria Lanciano agli Europei di Antalya (Turchia).
"Siamo orgogliosi di questa squadra e dei risultati conseguiti nel 2025 grazie al lavoro dello staff tecnico federale e all'apporto delle società di appartenenza - afferma Davide Tizzano, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio - La prima stagione del quadriennio che porta a Los Angeles 2028 ci ha permesso di gettare le basi per la costruzione di un percorso di crescita in campo agonistico: le porte della nostra Nazionale assoluta sono aperte anche nei confronti di giovani che hanno dimostrato di avere valori importanti".
Nel corso della serata saranno consegnati anche i riconoscimenti ai protagonisti dell'anno: Giudice Arbitro (Jessica Lisi), Dirigente (Andrea Pignoli), Tecnico (Massimiliano Candotti), Equipaggio (quattro di coppia campione mondiale a Shanghai), Giornalista (Franco Morabito), insieme al Premio Azelio Mondini (Giancarlo Muscella) e al Premio Coraggio e Altruismo (Federico Vitale). Premi dedicati alla passione remiera andranno a Gianluca Atlante, Riccardo Armeni e Antonio Baldacci.
Il 'Gran Galà del Canottaggio' sarà anche l'occasione per celebrare la SC Gavirate e il CC Aniene, nel 2025 al primo posto rispettivamente nella Coppa Montù e nel Trofeo d'Aloja.