Pietrangeli e il rapporto con Sinner tra 'stoccate' e ammirazione: "Ma quale rosicone..."

Tanta ammirazione per Jannik Sinner ma la leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli, scomparso oggi all'età di 92 anni, non ha risparmiato in questi anni qualche stoccata all'azzurro numero due del mondo. "I record devono essere battuti, poi i conti si fanno alla fine delle carriere. Ma Jannik sta esagerando...", aveva detto Pietrangeli commentando nel gennaio scorso il trionfo agli Australian Open di Sinner, con cui aveva infranto il record italiano di due Slam stabilito dall'ex campione con i successi nel 1959 e 1960 al Roland Garros. "Si merita tutto per come gioca e per come si comporta in campo e fuori, è incredibile con quale facilità riesca a vincere", aveva aggiunto Pietrangeli, respingendo l'accusa di essere un 'rosicone': "Spero che la gente ora smetta di pensare che io ce l'abbia con lui. Qualcuno ha detto che io rosicavo, ma figuriamoci...".



"Sinner è il miglior tennista italiano di tutti i tempi e forse pure austriaco", aveva dichiarato in un'occasione tra il serio e lo scherzoso. Ma dopo la decisione di Sinner di rinunciare alle finali di Coppa Davis, Pietrangeli era tornato all'attacco: "È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano - aveva detto all'Ansa - Non capisco quando parla di scelta difficile, deve giocare a tennis, mica fare una guerra. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra. Ma purtroppo parlo di un'altra epoca".