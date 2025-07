Alcaraz rivuole il trono: "Sono pronto a tornare numero 1, con Sinner siamo buoni amici"

Alcaraz ne è consapevole e, proprio in vista della tournée americana, ha deciso di prendersi qualche giorno di riposo come raccontato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "L’anno scorso, dopo le Olimpiadi, ho fatto fatica a esprimermi e non ho realizzato grandi risultati. Quindi, d’ora in poi non avrò tanti punti da difendere fino alla fine della stagione. Darò il massimo nei prossimi tornei per conquistare il maggior bottino possibile - ha sottolineato Alcaraz -. So che a Sinner non importa se avrà tanti punti da difendere, lui è un gran lottatore che gioca sempre per vincere e non si fa condizionare da questo. Ma io sono pronto per la sfida, in questo momento il mio primo obiettivo è riprendermi la prima posizione del ranking. Ora mi sto preparando per i tornei americani, in modo da arrivare al massimo della forma per gli Us Open".