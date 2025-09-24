Carlos Alcaraz risponde a Jannik Sinner: "La nostra rivalità è fantastica"

Quella rivalità è probabilmente la ciliegina sulla torta di un'annata indimenticabile per Alcaraz che non ha soltanto ritrovato la vetta della classifica ATP, ma ha conquistato due tornei del Grande Slam e ora si prepara a prendersi anche le ATP Finals, in casa di Sinner: "Questa è la mia migliore stagione, ho raggiunto grandi traguardi e ho giocato un tennis fantastico, partite eccellenti. Sono anche cresciuto molto come giocatore in campo. Certo, l'anno potrebbe regalare anche di più, ma non posso lamentarmi della stagione che ho avuto finora".