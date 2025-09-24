Carlos Alcaraz risponde a Jannik Sinner: "La nostra rivalità è fantastica"

Il numero 1 al mondo è pronto ad affrontare l'ATP 500 di Tokyo: "Questa è la mia migliore stagione, ho raggiunto grandi traguardi"
© Getty Images
Carlos Alcaraz non si ferma mai e, dopo l'esperienza in Laver Cup, è pronto a rimettersi in proprio affrontando l'ATP 500 di Tokyo. Un appuntamento che accompagnerà il numero 1 al mondo di tennis verso il Masters 1000 di Shanghai dove ritroverà Jannik Sinner che, parallelamente dalla Cina, ha rilanciato la sfida.
"So che Sinner cambierà le cose riguardo alla finale degli US Open. È la stessa cosa che ho fatto io dopo aver perso contro di lui un paio di volte, cercando di essere migliore la volta successiva - ha sottolineato Alcaraz -. Dovevo essere concentrato e preparato per quei cambiamenti. La nostra rivalità sta migliorando, e penso che questo sia fantastico per il tennis. Non so quante volte io e Sinner ci incontreremo, o in quali circostanze, ma finora sta andando alla grande".
Quella rivalità è probabilmente la ciliegina sulla torta di un'annata indimenticabile per Alcaraz che non ha soltanto ritrovato la vetta della classifica ATP, ma ha conquistato due tornei del Grande Slam e ora si prepara a prendersi anche le ATP Finals, in casa di Sinner: "Questa è la mia migliore stagione, ho raggiunto grandi traguardi e ho giocato un tennis fantastico, partite eccellenti. Sono anche cresciuto molto come giocatore in campo. Certo, l'anno potrebbe regalare anche di più, ma non posso lamentarmi della stagione che ho avuto finora".
Prima di tirare una riga sul 2025, è necessario affrontare l'ATP 500 di Tokyo dove Alcaraz non ha alcuna intenzione di lasciare nulla d'intentato, pensando anche all'esordio con l'argentino Sebastian Baez: "Conosco i tennisti che hanno già partecipato al torneo e che hanno vinto. Alla fine di questa settimana, voglio solo aggiungere il mio nome a quello di Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic. Sarà un onore essere tra questi nomi".
Commenti (0)