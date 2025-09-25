Vendita San Siro, il giorno della verità in Consiglio comunale: servono 25 sì

MARCORA: "COMMISSIONI NON HAN COMPLETATO IL LAVORO"

Il consigliere FdI Enrico Marcora minaccia di "scrivere al prefetto perché questo non è uno svolgimento regolare". "C’è scritto che il provvedimento sarebbe licenziato previa approvazione delle commissioni, ma le commissioni non hanno completato il loro lavoro, ricevendo pagine anche oggi - ha aggiunto Manfredi Palmeri - La questione non è vecchio o nuovo San Siro. La questione è che state vendendo a queste condizioni l’area più redditizia della città. Avete cancellato 14 anni di legalità in un'ora e mezza di commissione. Chiediamo il rinvio a lunedì".