Carlos Alcaraz torna ad allenarsi nella sua Murcia: c'è la data del possibile rientro

Tre mesi dopo, riecco Carlos Alcaraz. Il campione iberico è tornato a prendere in mano la racchetta dopo l'infortunio al polso rimediato all'Open di Barcellona nel match contro Macháč. Un rientro soft, è ancora presto per spingere, ma intanto vederlo tornare a prendere confidenza col campo e testare in maniera leggera la zona infortunata fa ben sperare. Alcaraz ha saltato i tornei di Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's e Wimbledon, e punta a rientrare nel tour americano che porterà allo US Open.