Il rientro

Carlos Alcaraz torna ad allenarsi nella sua Murcia: c'è la data del possibile rientro

Il giovane fenomeno spagnolo si era infortunato al polso all'Open di Barcellona di aprile durante il match contro Macháč

28 Giu 2026 - 16:05
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Tre mesi dopo, riecco Carlos Alcaraz. Il campione iberico è tornato a prendere in mano la racchetta dopo l'infortunio al polso rimediato all'Open di Barcellona nel match contro Macháč. Un rientro soft, è ancora presto per spingere, ma intanto vederlo tornare a prendere confidenza col campo e testare in maniera leggera la zona infortunata fa ben sperare. Alcaraz ha saltato i tornei di Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's e Wimbledon, e punta a rientrare nel tour americano che porterà allo US Open. 

La data cerchiata in rosso

 Il primo torneo nel mirino è il Masters 1000 di Cincinnati in programma dall'11 al 23 agosto. Non un torneo casuale: in questo Masters Carlitos deve difendere 1000 punti e il titolo di campione, mentre sono 2000 quelli da proteggere a New York. Si tratta di 3000 punti fondamentali perché vincendo il Roland Garros il n.3 al mondo Zverev si è avvicinato alla n.2 di Alcaraz, e lo supererà se raggiungerà almeno la finale a Wimbledon.

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