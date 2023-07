Alcaraz e Murray vincono, la pioggia anche. Sonego-Berrettini rinviata  

WIMBLEDON

Lo spagnolo batte Chardy 3-0 in meno di due ore, il diluvio blocca gran parte dei match pomeridiani, compreso il derby azzurro

© Getty Images Avvio a rilento per il torneo di Wimbledon, rallentato e bloccato in questo primo turno dalla pioggia (sospeso il derby azzurro tra Berrettini e Sonego, sull’1-0 in favore di Lorenzo). Le uniche partite giocate sono quelle nei campi coperti. Carlos Alcaraz avanza battendo Chardy 3-0, con il punteggio di 6-0, 6-2, 7-5 in un’ora e cinquantacinque minuti. Bene anche Murray, che vince il derby britannico contro Peniston (6-3, 6-0, 6-1).

TABELLONE MASCHILE

Prime giornate di Wimbledon completamente stravolte dalla pioggia. Gran parte delle partite di oggi (comprese alcune sfide interrotte nella serata di ieri) sono state rimandate a domani, per via dell’acquazzone pomeridiano sui campi inglesi. Gli unici incontri giocati sono stati quelli nei campi al coperto. Ecco allora che avanza senza problemi Carlos Alcaraz, vittorioso in meno di sue ore contro il francese Chardy, con un secco 3-0 (6-0, 6-2, 7-5). Partita in bilico solamente in piccola parte del terzo set, in cui lo spagnolo rimedia ad un break avversario e riesce a chiudere la pratica in meno di due ore. Vittoria anche per Andy Murray, che trionfa nel derby britannico contro Peniston, sempre per 3-0. A proposito di inglesi, avanza anche Cameron Norrie, che supera per 3-1 il ceco Machac con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-1, 6-4. In serata Halys batte Evans 3-1, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7(5), 6-4, mentre servono ben cinque set per decidere la sfida vinta in clamorosa rimonta da Etcheverry contro Zapata Miralles (6-7, 5-7, 6-3, 6-4, 7-5). Rinviate tutte le altre partite, oltre al derby italiano tra Sonego e Berrettini, tra le altre, anche Rune (sopra 1-0 contro Loffhang), Tsitsipas (sotto 1-0 contro Thiem), Hanfmann-Fritz (fermi sul 2-2 da ieri) e Medvedev (contro Fery).

TABELLONE FEMMINILE

Nessuna sorpresa nel tabellone femminile. Ons Jabeur, Aryna Sabalenka e Elena Rybakina accedono al turno successivo. La tunisina piega la polacca Frech in poco più di un’ora e un quarto, con un sonoro doppio 6-3. Ancor più agile la vittoria della bielorussa, 6-3, 6-1 in poco più di un’ora contro l’ungherese Udvardy. Trionfa invece in rimonta Elena Rybakina, 2-1 contro la statunitense Rogers. La kazaka va sotto 4-6 nel primo set, salvo poi ribaltare l’incontro con un secco 6-1, 6-2. Anche qui, rinviate e sospese tutte le altre partite, comprese quelle delle azzurre Errani (contro Brengle), Giorgi (contro Gracheva), Paolini (contro Kvitova), Bronzetti (contro Cristian), Stefanini (contro Kontaveit) e Cocciaretto (contro Osorio).