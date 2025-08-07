Udinese, Insigne o Karlsson per sostituire Thauvin: le ipotesi sul mercato

Il reparto offensivo dell'Udinese esce fin qui fortemente indebolito dalle operazioni di mercato in uscita, ma la società friulana si sta muovendo per trovare i giusti sostituti. Dopo gli addii di Lorenzo Lucca, sbarcato a Napoli, e la cessione a sorpresa di Thauvin, i bianconeri si starebbero guardando attorno per cercare di dare a Kosta Runjaic le giuste pedine per affrontare al meglio il campionato che verrà. E secondo quanto riferito da Il Messaggero Veneto i nomi caldi sarebbero due: Lorenzo Insigne e Jesper Karlsson.