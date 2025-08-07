Udinese, Insigne o Karlsson per sostituire Thauvin: le ipotesi sul mercato

L'ex Napoli è la suggestione, lo svedese del Bologna la pista valutata e più concreta
© Getty Images
Il reparto offensivo dell'Udinese esce fin qui fortemente indebolito dalle operazioni di mercato in uscita, ma la società friulana si sta muovendo per trovare i giusti sostituti. Dopo gli addii di Lorenzo Lucca, sbarcato a Napoli, e la cessione a sorpresa di Thauvin, i bianconeri si starebbero guardando attorno per cercare di dare a Kosta Runjaic le giuste pedine per affrontare al meglio il campionato che verrà. E secondo quanto riferito da Il Messaggero Veneto i nomi caldi sarebbero due: Lorenzo Insigne e Jesper Karlsson.
La suggestione più grande porta proprio a Insigne, svincolato di lusso dopo la fine dell'esperienza in Canada al Toronto. Il 34enne, libero sul mercato, assicurerebbe ai friulani un mix di talento ed esperienza innegabili a costo zero, operazione che sarebbe vantaggiosa dal punto di vista economico. Essendo svincolato, infatti, non ci sarebbe la spesa per il cartellino, ma solo quella legata all'ingaggio del napoletano. Ma non mancano le incognite. L'ex Napoli, infatti, nelle ultime stagioni oltre Oceano ha avuto non pochi problemi fisici che potrebbero non convincere del tutto il club. Senza contare, poi, l'assenza di lunga data da un calcio come quello italiano che negli ultimi tre anni è cambiato.
L'alternativa, allora, potrebbe arrivare proprio dalla Serie A e a poco meno di 300 chilometri di distanza. Il Messaggero Veneto, infatti, riporta l'interesse dei bianconeri per Jesper Karlsson del Bologna, l'ultima stagione in prestito al Lecce. Il classe '98, a caccia di una piazza dove rilanciarsi, è chiuso in rossoblu e potrebbe quindi accettare con entusiasmo l'esperienza
Commenti (0)