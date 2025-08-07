Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Udinese
HomeVideoFotoRosa
la suggestione

Udinese, Insigne o Karlsson per sostituire Thauvin: le ipotesi sul mercato

L'ex Napoli è la suggestione, lo svedese del Bologna la pista valutata e più concreta

07 Ago 2025 - 12:53
© Getty Images

© Getty Images

Il reparto offensivo dell'Udinese esce fin qui fortemente indebolito dalle operazioni di mercato in uscita, ma la società friulana si sta muovendo per trovare i giusti sostituti. Dopo gli addii di Lorenzo Lucca, sbarcato a Napoli, e la cessione a sorpresa di Thauvin, i bianconeri si starebbero guardando attorno per cercare di dare a Kosta Runjaic le giuste pedine per affrontare al meglio il campionato che verrà. E secondo quanto riferito da Il Messaggero Veneto i nomi caldi sarebbero due: Lorenzo Insigne e Jesper Karlsson.

La suggestione più grande porta proprio a Insigne, svincolato di lusso dopo la fine dell'esperienza in Canada al Toronto. Il 34enne, libero sul mercato, assicurerebbe ai friulani un mix di talento ed esperienza innegabili a costo zero, operazione che sarebbe vantaggiosa dal punto di vista economico. Essendo svincolato, infatti, non ci sarebbe la spesa per il cartellino, ma solo quella legata all'ingaggio del napoletano. Ma non mancano le incognite. L'ex Napoli, infatti, nelle ultime stagioni oltre Oceano ha avuto non pochi problemi fisici che potrebbero non convincere del tutto il club. Senza contare, poi, l'assenza di lunga data da un calcio come quello italiano che negli ultimi tre anni è cambiato.

L'alternativa, allora, potrebbe arrivare proprio dalla Serie A e a poco meno di 300 chilometri di distanza. Il Messaggero Veneto, infatti, riporta l'interesse dei bianconeri per Jesper Karlsson del Bologna, l'ultima stagione in prestito al Lecce. Il classe '98, a caccia di una piazza dove rilanciarsi, è chiuso in rossoblu e potrebbe quindi accettare con entusiasmo l'esperienza 

udinese
insigne

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:15
Calciomercato Live

Calciomercato Live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:22
La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

01:34
Da esuberi a tesoretto

Da esuberi a tesoretto

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:20
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

02:36
Calciomercato live

Calciomercato live

02:15
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Udinese

L'Udinese ufficializza il colpo Sanchez: "El Niño è tornato". Avrà la 7

L'Udinese cambia, Cannavaro deluso: "C'è dispiacere, volevo continuare"

Pazza idea Insigne per sostituire Thauvin, l'Udinese pensa anche a Karlsson

Udinese, Nani annuncia Bravo e chiama Sanchez: “Qui è casa a sua”

Udinese, suggestione Alexis Sanchez: il Niño torna in bianconero?

Sorpresa Udinese, sarà Runjaic il nuovo tecnico. Torna Inler come ds

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:01
Udinese, offerto il contratto a Witsel: si attende la risposta del calciatore
11:08
È il Sesko day: Utd e Newcastle a Lipsia per chiudere. È sfida
10:36
Son sbarca a Los Angeles: "Mls non era prima scelta, qui per vincere"
10:27
Sampdoria, ufficiale l'arrivo di Ferri: contratto fino al 2027
09:30
Torino, Simeone è in città: cominciate le visite mediche