Volley, Mondiali U21 femminili: Italia batte 3-0 Repubblica Ceca all'esordio

Buona la prima per la nazionale under 21 femminile di volley impegnata ai Campionati del Mondo a Surabaya (Indonesia). Alla Samator Healthporia Volleyball Hall, le ragazze di coach Gaetano Gagliardi hanno infatti superato 3-0 (25-20, 25-15, 25-18) la Repubblica Ceca nella prima uscita della rassegna iridata. Una partita molto ben gestita da Manfredini e compagne che sono state padrone del campo in tutti e tre i set disputati. Top scorer dell'incontro sono state Adigwe e Bosso, entrambe con 12 punti messi a segno.