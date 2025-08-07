Logo SportMediaset
Volley, Mondiali U21 femminili: Italia batte 3-0 Repubblica Ceca all'esordio

07 Ago 2025 - 13:01

Buona la prima per la nazionale under 21 femminile di volley impegnata ai Campionati del Mondo a Surabaya (Indonesia). Alla Samator Healthporia Volleyball Hall, le ragazze di coach Gaetano Gagliardi hanno infatti superato 3-0 (25-20, 25-15, 25-18) la Repubblica Ceca nella prima uscita della rassegna iridata. Una partita molto ben gestita da Manfredini e compagne che sono state padrone del campo in tutti e tre i set disputati. Top scorer dell'incontro sono state Adigwe e Bosso, entrambe con 12 punti messi a segno.

L'Italia tornerà in campo domani, venerdì 8 agosto alle ore 4, contro l'Algeria per la seconda gara della pool C.

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:26
Tuffi grandi altezze: World Cup in Italia per la prima volta a Porto Flavia
16:17
Basket: tanti ex campioni per l'ultimo saluto a Bonamico
16:07
Tuffi grandi altezze: World Cup in Italia per la prima volta, a Porto Flavia
15:35
Volley, Serie A femminile: in vendita i biglietti della Courmayeur Cup
14:25
Ciclismo: brutta caduta al Giro di Polonia, per Baroncini fattura vertebra cervicale