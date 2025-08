Garnacho è sempre più vicino a lasciare il Manchester United. A confermarlo il tecnico dei Red Devils Amorim: "Garnacho è un ragazzo davvero talentuoso, è evidente a tutti, ma a volte le cose non vanno come ci si aspetta, e non c’è sempre una spiegazione precisa. Ho l’impressione che voglia qualcosa di diverso, con una guida diversa, e lo capisco. È una dinamica naturale nel calcio".