Amichevoli, Napoli-Brest 1-2: Ajorque stende i campioni d'Italia. Palo per De Bruyne

Secondo passo falso per il Napoli nel ciclo di amichevoli precampionato: a Castel di Sangro, il Brest vince 2-1. La grande novità è il debutto di Vanja Milinkovic-Savic tra i pali, con l'ex Torino che prende il posto di Meret. La prima occasione è per i francesi dopo 8 minuti, con il destro dal limite di Ajorque ampiamente alto sopra la traversa. I campioni d'Italia rispondono poco dopo con il capitano Di Lorenzo, ma l'esito è lo stesso. Al 28', però, proprio Ajorque porta in vantaggio i francesi con una deviazione di sinistro da pochi passi in area piccola, su assist di Locko e con Beukema troppo morbido nella marcatura.