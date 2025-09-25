Alcaraz cade e si rialza: batte Baez in due set dopo un dolore alla caviglia e va al secondo turno

Inizia con il brivido l'avventura del nuovo numero 1 al mondo Carlos Alcaraz nell'Atp 500 di Tokyo: nel corso del primo set, sul punteggio di 2-2, lo spagnolo è infatti stato costretto a richiedere l'intervento del medico per via di una distorsione alla caviglia del piede sinistro. Nel tentativo di recuperare una stop-volley, l'iberico ha subìto una distorsione al piede sinistro, che si è impuntato nel momento dello scatto verso la pallina. Il numero 1 è finito a terra, mettendosi le mani sul volto per la preoccupazione. Il trattamento medico e l'ulteriore interruzione del match per pioggia, hanno dato ad Alcaraz tempo e modo per far rientrare l'allarme fisico e tornare in campo con nuove energie. Da quel momento, infatti, sfida in discesa con il primo set terminato 6-4 e il secondo, ancora più agevole, 6-2. L'iberico conquista il secondo turno del torneo.