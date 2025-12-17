Dall'Inghilterra: Chicago fa sul serio per Lewandowski

Il futuro di Robert Lewandowski è ancora tutto da scrivere. L'attaccante del Barcellona andrà in scadenza il prossimo giugno e al momento il rinnovo sembra lontano. Il profilo del polacco fa gola a tanti club e molte indiscrezioni lo hanno accostato anche al Milan. Secondo quanto riportato dalla BBC, però, il Chicago Fire avrebbe già avviato i contatti con il centravanti per portarlo in America subito dopo il Mondiale. Lewandowski gradirebbe la destinazione a stelle e strisce e anche per il club il suo ingaggio non rappresenterebbe un problema.