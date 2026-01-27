Sparco sempre più protagonista in Formula 1: dal 2026 vestirà Williams

Sparco e Williams tornano a incrociare le proprie strade in Formula 1. A partire dalla stagione 2026, il marchio italiano sarà Fornitore Ufficiale di abbigliamento tecnico e racewear dell’Atlassian Williams F1 Team, fornendo tute da gara e da meccanico per l’intera struttura sportiva.

Nuova sfida

Il nuovo capitolo prenderà forma con l’attuale line-up composta da Alex Albon e Carlos Sainz, che saranno i primi piloti Williams a scendere in pista con il racewear Sparco nella nuova era regolamentare della Formula 1. L’intesa non si limiterà però alla squadra principale: l’abbigliamento tecnico interesserà anche i programmi F1 Academy, Williams Driver Academy, Williams Heritage e il reparto sim racing, estendendo la collaborazione a tutta la piramide sportiva del team.

Un grande ritorno

La collaborazione tra Sparco e Williams arriva in un momento chiave per la Formula 1, alla vigilia del profondo cambiamento tecnico previsto per il 2026. Un contesto nel quale materiali avanzati, sicurezza e performance misurabile diventano elementi sempre più centrali, anche al di fuori della pura componente aerodinamica.