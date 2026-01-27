Sinner raddoppia a Melbourne: l'incontro ravvicinato con il suo clone dopo il derby
Agli Australian Open di tennis, Jannik Sinner ha avuto il piacere di incontrare...Jannik Sinner!
Il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open 2026 continua a regalare emozioni non solo sul cemento, ma anche dietro le quinte del torneo. Dopo aver archiviato la pratica ottavi di finale superando con autorità Luciano Darderi, il fuoriclasse di Sesto Pusteria si è ritrovato protagonista di un faccia a faccia decisamente insolito nei corridoi del Melbourne Park. Non si è trattato di un confronto tattico con un avversario, bensì di un incontro ravvicinato con una versione alternativa di se stesso che ha lasciato tutti col sorriso.
Sinner e il suo sosia
Mentre l'azzurro era impegnato a commentare la vittoria contro il connazionale in conferenza stampa, un ragazzo dai capelli rossi e dai tratti che richiamavano vagamente quelli del numero due del ranking mondiale lo attendeva con pazienza. Il giovane fan si è presentato con una maglietta gialla molto simile ai kit ufficiali di Jannik, concedendosi un unico dettaglio fuori ordinanza: una fascia per capelli al posto del classico cappellino che ormai è un marchio di fabbrica del campione altoatesino.
L'operazione è perfettamente riuscita nel momento in cui Sinner è uscito dalla sala stampa. Invece di tirare dritto, il vero Jannik ha accettato con la solita disponibilità il momento goliardico, salutando il suo doppione con un ironico "Ciao Jannik, come va?". Dopo una foto di rito diventata immediatamente virale sui social e un incitamento finale da parte del sosia, il campione si è congedato tra le risate dello staff, dimostrando ancora una volta di saper gestire con estrema leggerezza anche la pressione di un torneo così prestigioso.