Al via Tennis & Friends: fino a domenica visite e screening gratuiti al Villaggio Salute&Sport

“La terza tappa del Tour 2026 di Tennis & Friends – Salute e Sport conferma il valore sociale dello sport e la sua capacità di essere un potente generatore di benessere psicofisico, un efficace strumento di prevenzione, un indispensabile fattore di promozione di inclusione e coesione. Il lancio di #BeActive – Settimana Europea dello Sport all’interno di questa manifestazione rafforza un messaggio che dobbiamo continuare a promuovere: fare attività fisica significa prendersi cura della propria salute e contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone e delle comunità. Lo sport deve essere sempre più accessibile e diventare una presenza naturale nella quotidianità, a tutte le età e in ogni luogo. Per questo è importante creare occasioni che mettano insieme sport, salute, istituzioni e cittadini, trasformando la prevenzione da principio condiviso in una pratica concreta e diffusa. “Tennis & Friends” interpreta bene questa responsabilità, offrendo allo stesso tempo opportunità di informazione, controlli e pratica sportiva. È attraverso iniziative come questa che possiamo contribuire a contrastare la sedentarietà e a costruire, soprattutto tra i più giovani, una maggiore consapevolezza del valore del movimento e dei corretti stili di vita che rappresentano una frontiera grazie alla quale saranno sempre più evidenti e consistenti i benefici per generare prioritariamente economie della sofferenza e risparmi significativi anche nella spesa sanitaria”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.