Al via Tennis & Friends: fino a domenica visite e screening gratuiti al Villaggio Salute&Sport

Torino torna al centro della sfida tra sport e prevenzione con la sesta edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport, Official Charity delle Nitto ATP Finals. Fino a domenica 13 settembre, Villa Glicini e il Parco del Valentino ospitano tre giornate aperte alla cittadinanza, con screening sanitari e consulti gratuiti, attività sportive, esibizioni di tennis, incontri e momenti di divulgazione dedicati alla salute e al benessere. Per la prima volta, inoltre, la manifestazione si svolge nella nuova cornice del Parco del Valentino, dopo l’importante intervento di riqualificazione dell’area.
Il cuore della manifestazione saranno ancora una volta gli screening sanitari gratuiti, rivolti alla cittadinanza e realizzati sotto il coordinamento della Regione Piemonte e dell’ASL Città di Torino, con il coinvolgimento anche delle strutture sanitarie militari. Un’occasione per avvicinare le persone alla prevenzione e rendere la salute accessibile a tutti, attraverso visite, consulti, informazioni e attività di sensibilizzazione.
Nato nel 2011 da un’idea del Prof. Giorgio Meneschincheri, medico specialista in Medicina preventiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e docente all’Università Cattolica di Roma e all’Università Temple di Philadelphia, Tennis & Friends – Salute e Sport ha offerto in quindici anni di attività oltre 400 mila check-up gratuiti ai cittadini, con oltre 1.000.000 di presenze totali agli eventi e una crescita annua costante delle presenze. A testimonianza del valore del progetto, nel 2025 Tennis & Friends è stato onorato di un encomio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quale riconoscimento dell’impegno costante nella promozione della salute e della prevenzione.
Anche nel 2026 Tennis & Friends – Salute e Sport è stata il palcoscenico del lancio ufficiale di #BeActive – Settimana Europea dello Sport, in programma dal 23 al 30 settembre. L’iniziativa, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e co-finanziata dalla Commissione europea attraverso il Dipartimento per lo Sport, è attuata da Sport e Salute S.p.A. Il lancio è previsto sabato mattina alla presenza di due ambassador d’eccezione: il judoka Giuseppe Maddaloni e la pattinatrice Francesca Lollobrigida. Al centro della campagna i valori di benessere, inclusione e appartenenza, con l’obiettivo di avvicinare sempre più cittadini di tutte le età alla pratica sportiva e promuovere uno stile di vita attivo e salutare.
IL PROGRAMMA
Sabato 12 settembre
Si entra nel vivo il programma dedicato alla salute e al benessere. Dopo la cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità, aprirà il Villaggio dello Sport e della Salute, dove professionisti e strutture sanitarie saranno a disposizione della cittadinanza con consulti gratuiti, prestazioni specialistiche, screening e informazioni sulla prevenzione. Madrine dell’evento, Cristina Chiabotto e Veronica Maya. Proseguiranno inoltre le attività sportive e i tornei di tennis, insieme agli incontri con esperti e agli appuntamenti con gli Ambassador della manifestazione.
Domenica 13 settembre
Domenica proseguiranno le visite, gli screening e i consulti gratuiti per oltre 30 aree specialistiche, sotto il coordinamento della ASL Città di Torino e della Regione Piemonte, all’insegna della prevenzione e della divulgazione. Proseguiranno anche i momenti di confronto e divulgazione all’interno della cornice di “Tennis and Friends INCONTRA”, dedicati ai temi della prevenzione, della sostenibilità e della salute, con il coinvolgimento dei partner della manifestazione e degli Ambassador dello sport, dello spettacolo e della cultura. Sempre nella giornata di domenica, il pubblico potrà assistere al raduno “Wheelchair”, progetto dedicato alle persone con disabilità motoria. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, il Villaggio Interforze proporrà attività ludico-educative rivolte ai giovani e alle loro famiglie, con il coinvolgimento di Forze Armate, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. La tre giorni si concluderà con la cerimonia di ringraziamento e le premiazioni, oltre alla possibilità per il pubblico di incontrare i protagonisti e gli Ambassador di Tennis and Friends.
VILLAGGIO DELLA SALUTE: SCREENING GRATUITI PER TUTTA LA CITTADINANZA
Il Villaggio della Salute rappresenta uno dei cuori della manifestazione. Durante il fine settimana, sotto il coordinamento della ASL Città di Torino e della Regione Piemonte, saranno disponibili screening, visite e consulti gratuiti per oltre 30 aree specialistiche, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.
A supporto della programmazione scientifica della manifestazione sarà presente anche il Tennis & Friends Health Lab, che curerà la parte scientifica dei panel coinvolgendo esperti, professionisti sanitari e rappresentanti delle società scientifiche. All’interno del Villaggio sarà presente anche il Villaggio della Solidarietà, con oltre 15 associazioni benefiche.
Diverse le eccellenze del mondo sanitario torinese presenti, tra cui ASL Città di Torino, impegnata nella promozione dell’attività fisica nei pazienti nefropatici e reumatologici attraverso attività informative e di sensibilizzazione, Farmacia ospedaliera e Farmacia territoriale, Azienda Ospedaliera Mauriziano, Azienda Sanitaria Zero, Amplifon, Humanitas – con Humanitas Cellini, Humanitas Gradenigo, Clinica Fornaca, Clinica Sedes Sapientiae e i centri Humanitas Medical Care –, Ospedale Koelliker, INOC – Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, J Medical, GVM – Santa Caterina da Siena, GVM – Maria Pia Hospital e Chiron Salute. Per la sanità militare e le Forze dell’Ordine saranno presenti Guardia di Finanza, il Villaggio del Ministero della Difesa l’IGESAN (Ispettorato Generale della Sanità Militare) e la Polizia di Stato. All’interno del Villaggio sarà possibile effettuare anche donazioni del sangue grazie alla presenza dell’Associazione Donatorinati.
Tra le società scientifiche e le associazioni parteciperanno AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica, SIU – Società Italiana di Urologia e Fondazione SIU Urologia Onlus. Nello specifico, con AIOM, durante la tappa romana dell’8 e 9 maggio scorsi, è stato siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce, contribuendo a ridurre gli oltre 70 mila decessi per tumore considerati evitabili ogni anno in Italia, e di sviluppare iniziative biennali di sensibilizzazione e progetti di ricerca. Allo stesso tempo, SIU e la FONDAZIONE SIU Urologia Onlus saranno presenti con il camper della prevenzione, dove gli urologi coinvolti effettueranno dei consulti gratuiti per la popolazione.
Tra le aree di intervento figurano: allergologia, attività galenica, giochi formativi ed informazione consapevole, doping interazione farmaci, integratori, audiometria, cardiologia, cardiovascolare, chirurgia della mano, chirurgia della spalla, chirurgia plastica, colesterolemia, dermatologia, dietologia, endocrinologia, esami ematochimici con referto in tempo reale, fisiatria, fisioterapia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, glicemia, igiene dentale, malattie metaboliche, manipolazione delle forme farmaceutiche solide, servizio di ossigenoterapia di prossimità, medicina dello sport, medicina interna, neuropsichiatria infantile, nutrizione clinica, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, posturale, prevenzione cardiovascolare, prevenzione delle malattie oncologiche, prevenzione HCV, prevenzione HIV, psicologia, reumatologia, rianimazione cardiopolmonare, senologia, terapia del dolore, urologia, vascolare, oltre a percorsi dedicati alla prevenzione primaria e secondaria e alla promozione di corretti stili di vita.
GLI AMBASSADOR
Accanto alla prevenzione, ampio spazio sarà dedicato allo sport e all’intrattenimento, anche grazie alla presenza degli ambassador, alcuni dei quali si contenderanno il trofeo “Una volée per la salute” nei campi di Villa Glicini sfidandosi con il personale sanitario delle varie strutture.
Nelle edizioni precedenti sono stati moltissimi i nomi e i volti noti dello sport, dello spettacolo, della cultura e dell’informazione che hanno dato il loro contributo alla promozione della cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. Tra questi, Benedetta Rinaldi, conduttrice di Elisir, Myriam Fecchi, Mara Venier, Luca Barbarossa, Fiorello, Giorgio Chiellini, Paolo Bonolis, Eleonora Daniele, Cristina Chiabotto, Sonia Bruganelli, Vira Carbone, Maria Grazia Cucinotta, Nunzia De Girolamo, Dolcenera, Edoardo Leo, Francesca Fagnani, Simona Izzo, Lillo e Greg, Daniele Liotti, Tiziano Lucarelli, Teo Mammucari, Gigi Marzullo, Michele Mirabella, Massimiliano Ossini, Barbara Palombelli, Stefano Pantano, Pierluigi Pardo, Fabrizio Peloni, Barbara Salvucci, Ricky Tognazzi e Luca Zingaretti.
A questi si aggiungono i grandi protagonisti del tennis italiano, tra cui Filippo Volandri e Tathiana Garbin, capitani delle Nazionali italiane di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, insieme a campioni e protagonisti del tennis azzurro come Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori, oltre a numerosi altri giocatori e rappresentanti dello sport italiano.
IL TOUR 2026 DI TENNIS&FRIENDS
La tappa torinese rappresenta la terza tappa del Tour 2026 di Tennis & Friends – Salute e Sport, dopo Roma e Napoli, che prosegue il percorso della manifestazione nel segno dell’incontro tra sport e prevenzione.
“Tornare a Torino con Tennis & Friends significa continuare a portare la prevenzione sempre più vicino alle persone. Abbiamo appena superato a Napoli la straordinaria soglia delle 400 mila visite gratuite offerte in questi anni: un risultato che ci conferma quanto sia forte la domanda di salute e quanto sia importante creare occasioni semplici e accessibili per prendersene cura. La prevenzione funziona quando diventa un’abitudine e quando riesce a uscire dagli ospedali per incontrare i cittadini nei luoghi della loro quotidianità. È questa la missione che continuiamo a perseguire attraverso la salute, lo sport e la solidarietà”, commenta il prof. Giorgio Meneschincheri.
“La terza tappa del Tour 2026 di Tennis & Friends – Salute e Sport conferma il valore sociale dello sport e la sua capacità di essere un potente generatore di benessere psicofisico, un efficace strumento di prevenzione, un indispensabile fattore di promozione di inclusione e coesione. Il lancio di #BeActive – Settimana Europea dello Sport all’interno di questa manifestazione rafforza un messaggio che dobbiamo continuare a promuovere: fare attività fisica significa prendersi cura della propria salute e contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone e delle comunità. Lo sport deve essere sempre più accessibile e diventare una presenza naturale nella quotidianità, a tutte le età e in ogni luogo. Per questo è importante creare occasioni che mettano insieme sport, salute, istituzioni e cittadini, trasformando la prevenzione da principio condiviso in una pratica concreta e diffusa. “Tennis & Friends” interpreta bene questa responsabilità, offrendo allo stesso tempo opportunità di informazione, controlli e pratica sportiva. È attraverso iniziative come questa che possiamo contribuire a contrastare la sedentarietà e a costruire, soprattutto tra i più giovani, una maggiore consapevolezza del valore del movimento e dei corretti stili di vita che rappresentano una frontiera grazie alla quale saranno sempre più evidenti e consistenti i benefici per generare prioritariamente economie della sofferenza e risparmi significativi anche nella spesa sanitaria”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.
"Giunto alla sua sesta edizione, “Tennis and friends- salute e sport” riconferma anche nel 2026 la propria vocazione di appuntamento classico alla ripresa delle attività nel mese di settembre. Un binomio, quello tra salute e sport, che per la Regione è un elemento cardine delle politiche di prevenzione e di sostegno alla pratica sportiva. Accogliamo dunque con favore il consolidarsi di questa iniziativa sul nostro territorio, in un contesto storico che vede il tennis come disciplina di grande successo e seguito popolare. Per il Piemonte e Torino, che dal 2021 ospita le Nitto Atp Finals, è un’ulteriore dimostrazione di come il tennis sia uno straordinario motore di sviluppo per manifestazioni ed eventi collaterali, e al tempo stesso un modello positivo per tutte le generazioni", dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e gli assessori alla Sanità Federico Riboldi e allo Sport Paolo Bongioanni.
"Siamo orgogliosi di accogliere per la sesta volta Tennis & Friends, un evento straordinario che coniuga perfettamente i valori dell'attività sportiva con il tema fondamentale della prevenzione e della tutela della salute – dichiara l’assessore allo Sport della Città di Torino, Mimmo Carretta –. Quest'anno la manifestazione assume un valore ancora più speciale: per la prima volta approda nella splendida cornice del Parco del Valentino e di Villa Glicini, restituendo ai cittadini uno spazio iconico, ampliato e riqualificato. Un ringraziamento va a tutti i professionisti sanitari, ai volontari e agli organizzatori che renderanno possibili queste tre giornate di sport, prevenzione e solidarietà per la nostra comunità".
"Tennis & Friends è un evento che dimostra quanto sport e prevenzione possano lavorare insieme per portare la salute più vicino ai cittadini. Come ASL Città di Torino siamo presenti al Villaggio della Salute con oltre 20 specialità per offrire ai cittadini screening, consulenze e informazioni fondamentali per la tutela del benessere individuale e collettivo. Sport e corretti stili di vita sono alleati preziosi nella prevenzione di molte patologie e questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per ribadirne il valore, coinvolgendo cittadini di tutte le età in un percorso di salute, informazione e partecipazione. Quest’anno, inoltre, 18 associazioni del territorio che già collaborano con l’ASL Città di Torino sono state coinvolte e parteciperanno attivamente al nuovo Villaggio della Solidarietà: uno spazio dedicato all’interno della manifestazione che valorizza il contributo quotidiano del Terzo Settore nel sostenere le persone e nel promuovere il benessere della comunità", commenta il Dott. Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino.
“Quella di Torino è ormai una tappa storica di Tennis & Friends e siamo particolarmente felici che, anche quest’anno, il tennis possa essere al centro di un appuntamento che ha costruito negli anni un legame forte con la città e con il suo territorio.
Sport e prevenzione hanno un punto in comune fondamentale: entrambi ci insegnano a prenderci cura di noi stessi e a guardare avanti. La FITP è orgogliosa di accompagnare questo percorso, mettendo a disposizione il tennis, i suoi protagonisti e i suoi valori. In una città che per noi rappresenta da anni un punto di riferimento internazionale grazie alle Nitto ATP Finals, Tennis & Friends ci ricorda che lo sport non è soltanto spettacolo e competizione, ma può essere anche uno straordinario strumento di educazione, di prevenzione e di benessere, capace di raggiungere le persone e incidere concretamente sulla loro qualità di vita”, ha commentato il Presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo BInaghi
Il Tour di Tennis and Friends proseguirà a Roma dal 2 al 4 ottobre per la main edition al Foro Italico. In qualità di Official Charity delle Nitto ATP Finals e della Davis Cup, Tennis & Friends farà poi tappa ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre, consolidando un percorso nazionale dedicato alla promozione della salute e della prevenzione.