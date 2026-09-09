US OPEN

Game over Alcaraz: Shelton lo elimina dopo una battaglia di quasi 5 ore

Lo statunitense batte lo spagnolo al tie-break del quinto set e vola in semifinale

09 Set 2026 - 10:49
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Quasi cinque ore (4 ore e 31 minuti, ndr) di appassionante e stupenda battaglia durata fino alle 3 e mezza di notte per un finale a sorpresa. Carlos Alcaraz, campione in carica, non potrà difendere il titolo vinto un anno fa agli Us Open. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton, che elimina lo spagnolo al tie-break del quinto set (10-7), dopo aver perso il primo 7-6 (7-5), vinto 6-1 e 6-3 il secondo e il terzo e perso 6-1 il quarto contro un Alcaraz che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e che ha forse pagato la lunga assenza dai campi da tennis. Shelton se la vedrà ora con il connazionale Tiafoe, che ha eliminato Michelsen al quinto set. 

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