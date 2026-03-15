World Baseball Classic, l'Italia affronterà in semifinale il Venezuela

15 Mar 2026 - 08:46

Sarà il Venezuela l'avversaria dell'Italia nella semifinale del World baseball classic in corso negli Stati Uniti. Dopo il successo degli azzurri per 8-6 su Porto Rico, la nazionale sudamericana ha eliminato nei quarti i campioni in carica del Giappone, imponendosi per 8-5. L'altra semifinale vedrà di fronte Stati Uniti e Repubblica Dominicana. Intanto esulta il manager degli azzurri, ancora imbattuti nel torneo, Francisco Cervelli. "Questo gruppo è fenomenale, siamo in semifinale e affronteremo i migliori in assoluto. Ma abbiamo la stessa missione: andare avanti fino all'ultimo giorno del torneo - ha detto Cervelli dopo la vittoria su Porto Rico -. La chiave è stata la vittoria contro gli Usa, quando abbiamo battuto una squadra al mondo, composta dai migliori giocatori del mondo. Il nostro livello di fiducia cresce sempre di più. Dobbiamo mantenere l'umiltà, restare concentrati e fare ciò che sappiamo fare meglio. Giocare il nostro gioco". 

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