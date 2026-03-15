Sci: cancellata anche la 2.a gara a Courchevel, la coppa di superG a Odermatt

Ancora forti nevicate a Curchevel e così - non potendo mettere in sicurezza la pista - è stato cancellato anche il secondo superG di coppa del mondo maschile di sci. Non vi sono possibilità di recupero e così - pur mancando ancora una gara alla fine della stagione - anche questa coppa di disciplina è andata all'ormai irraggiungibile svizzero Marco Odermatt. La prossima tappa di coppa saranno le Finali norvegesi di Lillehammer da sabato 21 a mercoledì 25 marzo per la chiusura della stagione 2025/26. Le gare veloci si terranno nella località di Kvitfiell e quelle tecniche nella vicina Hafjell.