MotoGP, gara in Qatar spostata all'8 novembre

15 Mar 2026 - 09:26
© Getty Images

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Il Gran Premio del Qatar del Motomondiale, previsto per aprile, è stato posticipato all'8 novembre a causa, informa la MotoGP, della persistente situazione geopolitica in Medio Oriente. Di conseguenza, il Gran Premio del Portogallo a Portimao si svolgerà il 22 novembre, mentre la gara finale della stagione a Valencia è stata spostata al 29 novembre, senza alcuna modifica al calendario del MotoGP 2026. Il ceo della MotoGP. Carmelo Ezpeleta, spiega che "la decisione è stata presa in coordinamento con la federazione mondiale e i nostri partner in Qatar e in tutto il paddock. La priorità è sempre la sicurezza di tutti".

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