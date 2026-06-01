Roland Garros, Mauresmo difende i giudici di linea: "Su terra più affidabili della tecnologia"

01 Giu 2026 - 13:36
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Continua a far discutere al Roland Garros il mancato utilizzo del sistema elettronico di chiamata delle linee, con lo Slam francese che è rimasto l'unico dei quattro Major ad utilizzare ancora i giudici di linea. La direttrice del torneo, Amélie Mauresmo, ha ribadito che secondo lei il sistema elettronico non è affidabile al 100% sulla terra battuta e che per il momento non ha in programma di introdurre questa tecnologia. La sua dichiarazione arriva dopo una controversa decisione che ha negato a Casper Ruud il secondo set contro Joao Fonseca domenica scorsa. Ruud ha poi perso la partita a Parigi. Durante il tie-break del secondo set, uno spettatore ha affermato che una palla di Fonseca era fuori, ma l'arbitro l'ha giudicata dentro. Il sistema elettronico di chiamata delle linee, trasmesso in TV, ha mostrato che la palla era fuori. La Mauresmo preferisce affidarsi agli ufficiali di linea umani, citando le difficoltà della terra battuta per il tracciamento digitale. "Quello che abbiamo osservato nei tornei sulla terra battuta che hanno preceduto il Roland Garros è che l'affidabilità di questo sistema non è assoluta", ha dichiarato ai giornalisti. "Ad oggi, la macchina non è affidabile al 100%, quindi continuiamo a riporre la nostra fiducia negli ufficiali di linea umani", ha ribadito. "Non abbiamo ricevuto alcun riscontro concreto che ci spinga in quella direzione (dell'introduzione del sistema elettronico di chiamata delle linee)", ha dichiarato aggiungendo che una valutazione verrà effettuata dopo il torneo. "Per noi oggi, ciò che conta è riaffermare la nostra fiducia negli ufficiali di gara umani", ha affermato Mauresmo. "Abbiamo fatto questa scelta per il 2026. Per il 2027, vedremo. Rimaniamo aperti a qualsiasi nuova tecnologia che ci venga resa disponibile", ha concluso.

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