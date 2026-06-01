Dal "sono morto" ai giri in Vespa a Montecarlo: ecco come procede il recupero di Sinner

Un riposo meritato, considerato il numero di partite giocate finora dal tennista azzurro. Proprio in queste ultime ore il Corriere della Sera ha riportato una frase che Jannik avrebbe pronunciato a un fisioterapista durante il Master 1000 di Madrid: "Sono morto". Sinner non giocherà nè ad Halle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista di Wimbeldon. La pausa durerà almeno fino all'8 giugno. Dopodiché Jannik inizierà la preparazione in vista del grande Slam con un solo obiettivo: rialzarsi e dimostrarsi ancora una volta più forte.