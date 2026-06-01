Dal "sono morto" ai giri in Vespa a Montecarlo: ecco come procede il recupero di Sinner

01 Giu 2026 - 13:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

Rieccolo, Jannik Sinner. Dopo il blackout fisico contro Cerundolo che gli è costato l'eliminazione dai Roland Garros, il numero 1 al mondo è stato avvistato a Montecarlo in sella alla sua Vespa Primavera 125 rossa. Nel Principato, che si sta preparando al Gran Premio di Formula 1, l'altoatesino ha iniziato il suo recupero in vista di Wimbledon con l'obiettivo di replicare lo storico successo dello scorso anno. 

Un riposo meritato, considerato il numero di partite giocate finora dal tennista azzurro. Proprio in queste ultime ore il Corriere della Sera ha riportato una frase che Jannik avrebbe pronunciato a un fisioterapista durante il Master 1000 di Madrid: "Sono morto". Sinner non giocherà nè ad Halle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista di Wimbeldon. La pausa durerà almeno fino all'8 giugno. Dopodiché Jannik inizierà la preparazione in vista del grande Slam con un solo obiettivo: rialzarsi e dimostrarsi ancora una volta più forte. 

tennis
jannik sinner
montecarlo
vespa

Ultimi video

42:44
Elmaghraby VS Lizzi

Elmaghraby VS Lizzi

01:33
Il giro di Vingegaard

Il giro di Vingegaard

02:32
Sportmediaset a Riccione

Sportmediaset a Riccione

00:21
CLIP SOCIAL BOXE SRV

Tedua lancia Ring Project ad Arenzano: una serata tra boxe, hip hop e solidarietà

03:11
Un sogno italiano

Un sogno italiano

01:00
Elmaghraby: "Sono e rimango il numero 1 in Italia"

Elmaghraby: "Sono e rimango il numero 1 in Italia"

00:48
Il segreto di Schinina sul ring: i calzini di... Maradona

Il segreto di Schinina sul ring: i calzini di... Maradona

00:23
"Da enciclopedia della boxe": Bologna, un montante spettacolare

"Da enciclopedia della boxe": Bologna, un montante spettacolare

00:54
"Scateniamo l'inferno!": Kogasso, la carica da brividi del maestro Gigliotti

"Scateniamo l'inferno!": Kogasso, la carica da brividi del maestro Gigliotti

01:03
MCH INGRESSI ROLAND GARROS 24/5 MCH

Tutti pazzi per Jannik Sinner a Parigi: che accoglienza al Roland Garros!

01:01:11
Bologna VS Schininà

Bologna VS Schininà

54:31
Kogasso VS Muslimov

Kogasso VS Muslimov

01:28
Bologna: "La mia voglia di andare avanti mi ha fatto arrivare fino a qua"

Bologna: "La mia voglia di andare avanti mi ha fatto arrivare fino a qua"

01:11
Kogasso, un colpo da "Mamba": Dezan si gasa e impazzisce

Kogasso, un colpo da "Mamba": Dezan si gasa e impazzisce

00:58
Veleni, fischi e "buuu": Elmaghraby batte Lizzi, ma scoppia la polemica

Veleni, fischi e "buuu": Elmaghraby batte Lizzi, ma scoppia la polemica

42:44
Elmaghraby VS Lizzi

Elmaghraby VS Lizzi

I più visti di Altri Sport

MCH SINNER MOSTRA LA COPPA AI TIFOSI IN DELIRIO MCH

Sinner mostra la Coppa ai tifosi in delirio

Tristezza e sollievo: ritrovati i resti del Ragno di Lecco Mario Conti

Strapotere Vingegaard

Strapotere Vingegaard

Scardina in lieve miglioramento: respira in modo autonomo, diminuiti i sedativi

Conti-Macii di bronzo nella gara delle coppie: podio storico ai Mondiali

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:58
Dal "sono morto" ai giri in Vespa a Montecarlo: ecco come procede il recupero di Sinner
13:36
Roland Garros, Mauresmo difende i giudici di linea: "Su terra più affidabili della tecnologia"
12:08
2 giugno: Mattarella invita mondo sport a 80° anniversario Repubblica
11:08
Hockey ghiaccio: Finlandia vince Mondiali maschili, Svizzera battuta in finale
10:23
Automobilismo, 3 Ore del GT World Challenge Europe a Monza: Rossi sfortunato, Leclerc jr 11°