Dal "sono morto" ai giri in Vespa a Montecarlo: ecco come procede il recupero di Sinner

Rieccolo, Jannik Sinner. Dopo il blackout fisico contro Cerundolo che gli è costato l'eliminazione dai Roland Garros, il numero 1 al mondo è stato avvistato a Montecarlo in sella alla sua Vespa Primavera 125 rossa. Nel Principato, che si sta preparando al Gran Premio di Formula 1, l'altoatesino ha iniziato il suo recupero in vista di Wimbledon con l'obiettivo di replicare lo storico successo dello scorso anno.
Un riposo meritato, considerato il numero di partite giocate finora dal tennista azzurro. Proprio in queste ultime ore il Corriere della Sera ha riportato una frase che Jannik avrebbe pronunciato a un fisioterapista durante il Master 1000 di Madrid: "Sono morto". Sinner non giocherà nè ad Halle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista di Wimbeldon. La pausa durerà almeno fino all'8 giugno. Dopodiché Jannik inizierà la preparazione in vista del grande Slam con un solo obiettivo: rialzarsi e dimostrarsi ancora una volta più forte.