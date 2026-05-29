Hockey: l'Italia ospiterà i Mondiali femminili del 2027. Si giocherà alla Milan Ice Fiera Arena

29 Mag 2026 - 15:34
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A pochi mesi dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Federazione italiana sport del ghiaccio annuncia "con grande soddisfazione di aver ricevuto da parte della International Ice Hockey Federation (IIHF) l'incarico di organizzare i Mondiali femminili di Prima Divisione Gruppo A 2027. La competizione si svolgerà dall'8 al 14 novembre 2027 alla Milan Ice Fiera Arena di Rho, impianto da circa 4.000 posti attualmente in costruzione. È la prima volta che l'Italia ospiterà un Mondiale femminile di questo livello nell'hockey su ghiaccio.

"Questa assegnazione ci soddisfa e inorgoglisce perché dà un senso di continuità alla straordinaria esperienza dei Giochi Olimpici - spiega il Presidente della Fisg Andrea Gios - L'entusiasmo e la passione che hanno accompagnato il successo delle Olimpiadi proseguiranno in un altro evento di altissimo livello, lasciando al nostro Paese il primo segnale di un'eredità concreta e duratura. Ringrazio chi ci ha supportato nell'ambizioso progetto di un nuovo palazzetto a Milano: il Presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: è grazie a una collaborazione istituzionale solida e condivisa che questo risultato è stato possibile. Il ghiaccio a Milano ha oggi un futuro sempre più strutturato, stabile e ambizioso, e questo Mondiale ne è una prova evidente sulla scena internazionale". 

La candidatura italiana è stata ritenuta dalla IIHF solida e credibile. Il lavoro organizzativo partirà immediatamente con l'obiettivo di realizzare un evento di alto livello sportivo e al tempo stesso pienamente sostenibile dal punto di vista economico. Il torneo vedrà la partecipazione di sei squadre: Italia, Ungheria, Slovacchia, Norvegia, Olanda (promossa dalla Prima Divisione Gruppo B) e una formazione che sarà retrocessa al termine dei Mondiali di Top Division previsti ad Herning nel novembre 2026. La Nazionale italiana arriva all'appuntamento dopo risultati storici, tra cui il terzo posto conquistato ai Mondiali di Budapest dello scorso aprile e la qualificazione ai quarti di finale durante i Giochi di Milano Cortina 2026, ottenuta grazie ai successi contro Francia e Giappone. Un percorso che testimonia la crescita di un gruppo giovane e ambizioso.

In passato, l'Italia ha già ospitato eventi iridati femminili, ma mai di Prima Divisione Gruppo A: l'ultimo Mondiale femminile in Italia risale al 2018 ad Asiago (Prima Divisione GruppoB), mentre edizioni precedenti si erano svolte nel 2016 e 2014 sempre ad Asiago e nel 2009 a Torre Pellice.

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