Volley: infortunio in nazionale per Lavia, salterà i Mondiali

23 Ago 2025 - 21:04

Grave infortunio in allenamento con la nazionale per lo schiacciatore dell'Italvolley Daniele Lavia. Dopo una caduta accidentale, secondo quanto rende noto la Fipav, il giocatore ha riportato "un trauma da schiacciamento alla mano destra". Immediatamente soccorso dallo staff sanitario azzurro, Lavia è stato poi sottoposto "ad accertamenti specifici che hanno evidenziato fratture scomposte ed esposte a carico delle falangi del quarto e quinto dito". "Si è reso quindi necessario un intervento chirurgico in urgenza - riferisce il comunicato della Federvolley -, effettuato immediatamente dal dottor Corain e dal dottor Giardini presso il reparto di Chirurgia della mano dell'Ospedale Borgo Trento di Verona. L'intervento di ricostruzione osteotendinea e dei tessuti molli della mano è tecnicamente riuscito, l'arto è stato immobilizzato con tutore dedicato". Ciò vuol dire che l'azzurro non potrà prendere parte ai Mondiali nelle Filippine (12-28 settembre) per prepararsi ai quali Lavia era in raduno con la nazionale. Ma sul suo infortunio prende posizione anche il club di appartenenza del giocatore, il Trentino Volley che sottolinea in una nota come siano "da valutare i tempi di recupero, che saranno comunque molto lunghi". Per questo, viene sottolineato nel comunicato del Trentino, la dirigenza del club "oggi vuole solo pensare ad accogliere quanto prima Daniele per iniziare il lavoro fisico-terapico più opportuno per un recupero ottimale". La cosa non finisce qui perché nella nota viene sottolineato anche che "nei prossimi giorni verrà invece affrontata con i vertici federali la tematica riguardante le responsabilità, ivi comprese quelle economico-finanziarie, considerando che l'atleta, per un infortunio subìto durante il lungo periodo di convocazione con la Nazionale Italiana, dovrà saltare una parte importante del Campionato di Superlega, con un notevole danno per il club". Come dire che c'è il rischio di una querelle legale, o come minimo di una richiesta di risarcimento adeguata: ora si attendono eventuali risposte da parte della Fipav.

