Campaccio Cross Country: Battocletti difende il titolo, ecco le sue sfidanti

Battocletti al Campaccio

Nadia è un’icona assoluta del Campaccio, avendovi preso parte (e avendolo vinto) sin dai tempoi delle categorie giovanili. Da Senior la fortissima azzurra ha risalito costantemente la classifica, partendo dall'undicesima posizione nel 2018. Sesta nel 2019 e poi anche nel 2020 e 2022, Nadia ha chiuso al quarto posto nel 2023, è risalita sul podio con un altro secondo posto nel 2024 ed ha finalmente portato a termine la missione vittoria lo scorso anno.