Campaccio Cross Country: Battocletti difende il titolo, ecco le sue sfidanti

La fortissima atleta azzurra comanda la shortlist delle favorite della sessantanovesima edizionedi Stefano Gatti
© PhotoToday
Cresce giorno dopo giorno l'attesa per la sessantanovesima edizione del Campaccio Cross Country a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano e in particolare quella per la sfida nella gara femminile. Lungo i tre giri dell'impegnativo percorso (sei chilometri) in questo campo tutti i riflettori sono puntati su Nadia Battocletti (GS Fiamme Azzurre), a soli venticinque anni senz'altro l'atleta più forte e vincente di tutti i tempi dell'atletica italiana. La grande classica invernale lascia quest'anno la sua abituale data di inizio anno (6 gennaio), una variazione resa necessaria dalla concomitanza con i Campionati Mondiali di Cross a Tallahassee (USA) che si sono svolti sabato 10 gennaio, che avrebbe impedito la partecipazione dei più attesi atleti di livello internazionale.
Con la vittoria del 2025 in 21'14" infatti Nadia ha riportato la bandiera italiana sul primo gradino del podio al Campaccio dopo ben trentuno anni: l'ultimo successo azzurro era infatti quello di Silvia Sommaggio nel 1994. In questo Campaccio 2026 il bis della Battocletti sembra possibile. La fortissima atleta trentina dovrà però prevedibilmente vedersela con le rinnovate ambizioni di una grande campionessa come la burundese Francine Niyomukunzi, vincitrice nel 2024 in 19'42" con quattro soli secondi di vantaggio sulla stessa Battocletti.
© PhotoToday
Battocletti al Campaccio
Nadia è un’icona assoluta del Campaccio, avendovi preso parte (e avendolo vinto) sin dai tempoi delle categorie giovanili. Da Senior la fortissima azzurra ha risalito costantemente la classifica, partendo dall'undicesima posizione nel 2018. Sesta nel 2019 e poi anche nel 2020 e 2022, Nadia ha chiuso al quarto posto nel 2023, è risalita sul podio con un altro secondo posto nel 2024 ed ha finalmente portato a termine la missione vittoria lo scorso anno.
© PhotoToday
StraordiNadia!
Il curriculum di Nadia riassume in cifre una carriera eccezionale sotto ogni punto di vista. Nel suo palmarès ci sono la medaglia di bronzo e quella di argento ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025 nei 5000 e nei 10000metri rispettivamente, il settimo posto alle Olimpiadi - ugualmente aTokyo - nel 2021 nei 5000, il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 ancora nei 5000 metri e l’argento nei 10000, oltre a numerosi altri passaggi sul podio di grandi eventi internazionali dell'atletica leggera. Recentissimo anche il bis della medaglia d'oro della campionessa nata il 12 aprile del 2000 a Cles (Trento) ai campionati europei di cross, al quali vanno sommati altri due ori nelle categorie under 20 e under 2023 e l’oro a squadre ai campionati europei 2025, in una continuità costante che sembra non conoscere sbavature e che pone Battocletti al primo posto al mondo nel cross country, seconda donna nei 10000 metri, quarta nei 5000 e 53esima assoluta nella corsa su strada.
© PhotoToday
Più volte campionessa nazionale 5000 metri (2018, 2020, 2023, 2024 e 2025), Nadia è stata campionessa nazionale 1500 (2021 e 2025), campionessa nazionale 10000 metri e 10k chilometri su strada 2023, la medaglia di bronzo ai Campionati EU U20 nei 3000 metri 2017, argento ai Campionati EU U20 5000 metri 2019, oro ai Campionati EU U23 5000 metri 2021, oro ai Campionati EU a squadre 5000 metri (2021, 2023 e 2025), oro ai Campionati EU 5000 e 10000 metri 2024, oltre al quinto posto ai Campionati Mondiali 5 chilometri 2023. Appartengono a Nadia anche i primati nazionali 10 chilometri strada (31'10" - Brussels 2025), 10000 metri (30'38"23. - Tokyo 2025), 5 chilometri strada (14'32" - Tokyo 2025), 3000 metri (8'26"27. - Rabat 2025), 3000 indoor (8'30"82.- Lievin 2025), 5000 metri (14'23"15. - Roma 2025) e due miglia (9'32"99. - Roma 2022).
© PhotoToday
Le avversarie
È una sfida alla quale abbiamo già assistito nel recente passato, quella tra Nadia e un’altra grande specialista di cross: la burundese Francine Niyomukunzi, primatista nazionale del Burundi dei 5 e 10 chilometri strada, mezza maratona e 1500 metri, quinta agli All African Games 2024 nei 5000, nona ai Campionati Mondiali 5 chilometri strada 2023. Francine ha chiuso il Campaccio alle spalle di Battocletti nel 2023 e lo ha poi vinto nel 2024 davanti alla stessa Nadia.
Attenzione a Lucia Arnoldo (Atletica Dolomiti Belluno), settima ai mondiali assoluti di corsa in montagna Canfranc 2025 e top ten ai Campionati Europei U23 di cross a Lagoa 2025. Lucia è stata terza ai Mondiali di corsa in montagna giovanili 2023, bronzo agli europei a squadre montagna e cross 2024, campionessa italiana juniores in pista 3000 e 5000 metri nel 2024 e campionessa italiana promesse 5000metri nel 2025, e che già conosce il fango del Campaccio dove si è classificata decima lo scorso anno.
© PhotoToday
Tra le sfidanti di Nadia Battocletti ci sarà anche la burundese Micheline Niyomahoro, quarta classificata un anno fa a San Giorgio su Legnano, atleta capace di 15’06” sui 5000 metri e fresca sposa del recordman italiano di maratona Yohanes Chiappinelli. Ha da poco ottenuto la cittadinanza italiana la burundese Elvanie Nimbona (Caivano Runners) ed è in forma strepitosa: domenica scorsa 11 gennaio alla 10 chilometri di Valencia ha fatto il suo nuovo primato personale in 32'11", decimo tempo italiano di sempre. In carriera Elvanie è stata ottava ai Campionati Africani 10000 metri 2022 e 5000 metri 2014 ed è al suo debutto al Campaccio.
È inglese di nascita ma ormai valtellinese d'adozione, la campionessa europea di corsa in montagna 2016 Emily Grace Collinge, che affronta il suo primo Campaccio con in tasca la vittoria del Cross della Vallagarina di qualche giorno fa. L’Italia schiera le gemelle Laura ed Elena Ribigini (Atletica ARCS CUS Perugia), rispettivamente dodicesima e quindicesima all’ultima edizione, con la loro compagna di squadra Federica Borromini. In gara anche Adele Roatta (Bracco Atletica), settima assoluta nel 2025, insieme a Marta Piterà (ASD Amici dello Sport Podistic) e Chiara Spagnoli (Atletica Brescia 1950), al suo esordio al Campaccio.