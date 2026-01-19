Nba, All Star Game: dopo 21 anni LeBron James non sarà titolare

Dopo 21 stagioni consecutive LeBron James non sarà titolare all'All Star Game. I quintetti per la partita delle stelle sono stati annunciati e fa notizia l'assenza del 41enne campione dei Los Angeles Lakers, alla 23esima stagione Nba che, dalla sua seconda, era sempre partito tra i primi 5. L'All Star Game 2026 sarà giocato il 15 febbraio all'Intuit Dome di Inglewood, l'arena dei Los Angeles Clippers. LeBron ha comunque l'opportunità di essere selezionato come riserva, ora la palla passa agli allenatori Nba che determineranno le altre 14 selezioni, 7 per Conference, l'annuncio degli organici completi sarà dato il 1 febbraio. LeBron in questa stagione ha giocato 24 partite sinora, segnando 22.6 punti di media, 6.9 assist e 5.9 rimbalzi per partita. James è stato tre volte Mvp, miglior giocatore, della gara delle stelle. EST: Cade Cunnigham (Detrot, seconda presenza), Jalen Brunson (New York, terza presenza), Tyrese Maxey (Philadelphia, seconda presenza), Jaylen Brown (Boston, quinta presenza), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee, decima presenza). OVEST: Steph Curry (Golden State, 12ma presenza), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City, quarta presenza), Luka Doncic (Los Angeles Lakers, sesta presenza), Victor Wembanyama (San Antonio, seconda presenza), Nikola Jokic (Denver, ottava presenza).