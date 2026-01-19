Pallanuoto, Europei: Settebello ko con la Grecia

La prima sconfitta potrebbe non far male. Il Settebello perde 15-13 con la Grecia nel secondo turno della seconda fase degli europei ma per l'ingresso in semifinale si decide tutto mercoledì 21 gennaio alle 18.00 con la Croazia (diretta Rai Sport). Chi vince accompagna la Grecia (già qualificata in semifinale grazie al risultato odierno) tra le prime quattro d'Europa. Anche la Croazia è stata battuta dalla Grecia (11-10) ma nel girone preliminare e, come da regolamento, porta con sé il risultato acquisito anche in questa seconda fase, che di fatto sostituisce le fasi degli ottavi e quarti.