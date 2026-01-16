A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

Per questa occasione Red Bull ha dato vita a una serie di attivazioni di alto profilo per celebrare l’inizio della stagione e la tappa australiana. Protagonista di queste iniziative è stato Matt Hall, stunt pilot, ex pilota dell’Aeronautica Militare australiana, autentica leggenda dell’aviazione acrobatica e Campione del Red Bull Air Race nel 2019. Nella giornata di venerdì, Hall ha realizzato uno spettacolare volo rovesciato sopra l’F50 del team, sfidando raffiche superiori ai 18 nodi e dimostrando un controllo assoluto in condizioni estreme. Nel pomeriggio, ha poi accolto a bordo del suo aereo tre atleti del Red Bull Italy SailGP Team, offrendo loro un’esperienza unica fatta di manovre ad alta intensità, in un confronto diretto con i limiti della gravità. Le attivazioni culmineranno sabato con un’ulteriore iniziativa congiunta tra Red Bull e SailGP: un volo acrobatico sulla linea di partenza, pochi istanti prima del via ufficiale delle regate, a suggellare l’incontro tra vela e aviazione in uno scenario di grande impatto.