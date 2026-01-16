A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

Matt Hall e Red Bull Italy SailGP spingono al massimo in un duello a tutta velocità tra mare e cielo
Il Rolex SailGP Championship, conosciuto come il più veloce circuito sull’acqua, approda per la prima volta a Perth per inaugurare la sesta stagione del campionato. La città dell’Australia Occidentale entra così ufficialmente nel calendario di SailGP, ospitando la tappa di apertura di un circuito che, dal suo debutto nel 2019 su iniziativa del cinque volte vincitore dell’America’s Cup Russell Coutts e di Larry Ellison, CTO ed Executive Chair di Oracle, continua a espandere la propria presenza globale, registrando una crescita costante in termini di pubblico, ascolti e partecipazione.
Per questa occasione Red Bull ha dato vita a una serie di attivazioni di alto profilo per celebrare l’inizio della stagione e la tappa australiana. Protagonista di queste iniziative è stato Matt Hall, stunt pilot, ex pilota dell’Aeronautica Militare australiana, autentica leggenda dell’aviazione acrobatica e Campione del Red Bull Air Race nel 2019. Nella giornata di venerdì, Hall ha realizzato uno spettacolare volo rovesciato sopra l’F50 del team, sfidando raffiche superiori ai 18 nodi e dimostrando un controllo assoluto in condizioni estreme. Nel pomeriggio, ha poi accolto a bordo del suo aereo tre atleti del Red Bull Italy SailGP Team, offrendo loro un’esperienza unica fatta di manovre ad alta intensità, in un confronto diretto con i limiti della gravità. Le attivazioni culmineranno sabato con un’ulteriore iniziativa congiunta tra Red Bull e SailGP: un volo acrobatico sulla linea di partenza, pochi istanti prima del via ufficiale delle regate, a suggellare l’incontro tra vela e aviazione in uno scenario di grande impatto.