Sci, Coppa Europa: Abbruzzese terzo nella discesa a Pass Thurn

La prova conclusiva della tappa di Pass Thurn vede Gregorio Bernardi confermarsi nella top ten con il nono posto a 1"4 mentre Max Perathoner è sedicesimo a 1"46, con Leonardo Rigamonti (+1"64) ed Emanuel Lamp (+1"68) rispettivamente in 19esima e 21esima piazza; ritardo maggiore per Riccardo Mariuzzo (+3"21), Glauco Antonioli (+3"40), Gian Maria Illariuzzi (+3"49), Luca Ruffinoni (+3"52), Nicolò Nosenzo (+3"73), Riccardo Pasquarella (+3"83), Ettore Bussei Canone (+4"06), Edoardo Valt (+4"76). Abbruzzese sale al terzo posto nella classifica di specialità con 165 punti alle spalle di Caillot e Manser, appaiati a quota 251; immutate le prime tre posizioni della generale con Grahl Madsen (485) leader su Aulnette (357) e Tobias Kastlunger (280). La prossima tappa di Coppa Europa maschile è in programma ancora in Austria, a Turnau, con due giganti tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio.