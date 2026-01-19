Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci, Coppa Europa: Abbruzzese terzo nella discesa a Pass Thurn

19 Gen 2026 - 17:42

Marco Abbruzzese torna sul podio di Coppa Europa: il ventitreenne ligure è terzo nella seconda discesa della tappa di Pass Thurn, in Austria. L'azzurro ha completato la gara con 66 centesimi di secondo di ritardo dal francese Ken Caillot, vincitore di giornata con il tempo di 1'28"83 davanti allo svizzero Lenz Häckler, staccato di 0"52.

Per Abbruzzese si tratta del primo podio in carriera in una discesa di Coppa Europa, risultato che segue la vittoria ed il secondo posto ottenuti in superG tra il gennaio ed il febbraio 2025.

La prova conclusiva della tappa di Pass Thurn vede Gregorio Bernardi confermarsi nella top ten con il nono posto a 1"4 mentre Max Perathoner è sedicesimo a 1"46, con Leonardo Rigamonti (+1"64) ed Emanuel Lamp (+1"68) rispettivamente in 19esima e 21esima piazza; ritardo maggiore per Riccardo Mariuzzo (+3"21), Glauco Antonioli (+3"40), Gian Maria Illariuzzi (+3"49), Luca Ruffinoni (+3"52), Nicolò Nosenzo (+3"73), Riccardo Pasquarella (+3"83), Ettore Bussei Canone (+4"06), Edoardo Valt (+4"76). Abbruzzese sale al terzo posto nella classifica di specialità con 165 punti alle spalle di Caillot e Manser, appaiati a quota 251; immutate le prime tre posizioni della generale con Grahl Madsen (485) leader su Aulnette (357) e Tobias Kastlunger (280). La prossima tappa di Coppa Europa maschile è in programma ancora in Austria, a Turnau, con due giganti tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio. 

Ultimi video

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

00:53
DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:53
sailgp

A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

01:16
Sorteggi Australian Open

Sorteggi Australian Open

02:55
DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

01:42
DICH TORTU SU OLIMPIADE/TEDOFORO 14/1 DICH

Tortu oltre le polemiche: "Felice di fare il tedoforo"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

I più visti di Altri Sport

Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Campaccio Cross Country: Battocletti difende il titolo, ecco le sue sfidanti

DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:11
Volley, Serie A1 femminile: ottava di ritorno accende turno infrasettimanale
17:42
Sci, Coppa Europa: Abbruzzese terzo nella discesa a Pass Thurn
17:11
Tennis, BJK Cup: Giappone avversario dell'Italia nel turno preliminare
15:08
Spagna, Nadal: "Condoglianze a famiglie e ad amici delle vittime nella tragedia di Adamuz"
14:21
Motociclismo, "Down to Africa": in moto da Barcellona a Città del Capo per sostenere con Kappa i progetti benefici della Fondazione ADESCI