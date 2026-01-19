Sci, Coppa Europa: Abbruzzese terzo nella discesa a Pass Thurn

Marco Abbruzzese torna sul podio di Coppa Europa: il ventitreenne ligure è terzo nella seconda discesa della tappa di Pass Thurn, in Austria. L'azzurro ha completato la gara con 66 centesimi di secondo di ritardo dal francese Ken Caillot, vincitore di giornata con il tempo di 1'28"83 davanti allo svizzero Lenz Häckler, staccato di 0"52.
Per Abbruzzese si tratta del primo podio in carriera in una discesa di Coppa Europa, risultato che segue la vittoria ed il secondo posto ottenuti in superG tra il gennaio ed il febbraio 2025.
La prova conclusiva della tappa di Pass Thurn vede Gregorio Bernardi confermarsi nella top ten con il nono posto a 1"4 mentre Max Perathoner è sedicesimo a 1"46, con Leonardo Rigamonti (+1"64) ed Emanuel Lamp (+1"68) rispettivamente in 19esima e 21esima piazza; ritardo maggiore per Riccardo Mariuzzo (+3"21), Glauco Antonioli (+3"40), Gian Maria Illariuzzi (+3"49), Luca Ruffinoni (+3"52), Nicolò Nosenzo (+3"73), Riccardo Pasquarella (+3"83), Ettore Bussei Canone (+4"06), Edoardo Valt (+4"76). Abbruzzese sale al terzo posto nella classifica di specialità con 165 punti alle spalle di Caillot e Manser, appaiati a quota 251; immutate le prime tre posizioni della generale con Grahl Madsen (485) leader su Aulnette (357) e Tobias Kastlunger (280). La prossima tappa di Coppa Europa maschile è in programma ancora in Austria, a Turnau, con due giganti tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio.