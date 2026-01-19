Volley, Serie A1 femminile: ottava di ritorno accende turno infrasettimanale

L'ottava giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà si apre con un turno infrasettimanale interamente concentrato nella serata di domani, martedì 20 gennaio, con tutte le sette gare in programma. In palio punti pesanti sia nella parte bassa della classifica, dove San Giovanni, Perugia e Monviso cercano continuità, sia nella corsa ai playoff che coinvolge Chieri, Macerata, Busto Arsizio e Milano.
Si parte alle 19:30 con una delicata sfida salvezza tra Omag-Mt San Giovanni in Marignano e Il Bisonte Firenze, entrambe reduci da un successo per 3-0 nell'ultimo turno di campionato. La formazione di coach Bellano ha abbandonato l'ultimo posto in classifica e ora dista appena un punto dalla zona salvezza, mentre le toscane occupano la settima posizione a quota 24. All'andata si impose la squadra di coach Chiavegatti per 3-1, ma il pronostico resta aperto.
Alle 20:00, appuntamento con Cbf Balducci Hr Macerata-Reale Mutua Fenera Chieri. La squadra di coach Negro cerca continuità dopo il successo contro Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, mentre le marchigiane sono chiamate a riscattare la sconfitta rimediata contro la Eurotek Laica Uyba per rientrare nella corsa playoff, distante appena due punti.
Cinque le sfide in programma alle 20:30. A caccia di punti importanti la Wash4Green Monviso Volley, impegnata sul campo della Eurotek Laica Uyba. All'andata il confronto aveva premiato le piemontesi in quattro set. Monviso arriva da tre sconfitte consecutive, ma il pubblico del Pala Bus Company ha già potuto apprezzare l'impatto del nuovo opposto tedesco Kindermann. Per Busto Arsizio, invece, l'obiettivo è tornare a vincere all'E-Work Arena, dove il successo manca dal 7 dicembre.
Servirà un'impresa alla Bartoccini Mc Restauri Perugia, fanalino di coda con 12 punti, che ospiterà una Igor Gorgonzola Novara desiderosa di riscatto dopo il tie-break perso contro la Savino Del Bene Scandicci. Le umbre di coach Micoli cercano segnali positivi, mentre la formazione di coach Bernardi non può permettersi di perdere ulteriore terreno da Chieri e Milano.
Proprio Numia Vero Volley Milano sarà chiamata a non commettere passi falsi all'Allianz Cloud contro la Honda Cuneo Granda Volley. Le lombarde puntano alla quinta vittoria consecutiva in campionato, prestando particolare attenzione alla potenza al servizio della squadra di coach Salvagni, prima per ace realizzati (100).
Poi la sfida tra Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e le campionesse in carica della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, mentre a chiudere il programma sarà Bergamo-Savino Del Bene Scandicci. Le toscane, seconda forza del campionato, hanno concesso solo due set a Novara in questo primo mese di gare del 2026; Bergamo, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria dal periodo natalizio.