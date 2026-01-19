Volley, Serie A1 femminile: ottava di ritorno accende turno infrasettimanale

L'ottava giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà si apre con un turno infrasettimanale interamente concentrato nella serata di domani, martedì 20 gennaio, con tutte le sette gare in programma. In palio punti pesanti sia nella parte bassa della classifica, dove San Giovanni, Perugia e Monviso cercano continuità, sia nella corsa ai playoff che coinvolge Chieri, Macerata, Busto Arsizio e Milano.