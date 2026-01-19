Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Volley, Serie A1 femminile: ottava di ritorno accende turno infrasettimanale

19 Gen 2026 - 18:11

L'ottava giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà si apre con un turno infrasettimanale interamente concentrato nella serata di domani, martedì 20 gennaio, con tutte le sette gare in programma. In palio punti pesanti sia nella parte bassa della classifica, dove San Giovanni, Perugia e Monviso cercano continuità, sia nella corsa ai playoff che coinvolge Chieri, Macerata, Busto Arsizio e Milano.

Si parte alle 19:30 con una delicata sfida salvezza tra Omag-Mt San Giovanni in Marignano e Il Bisonte Firenze, entrambe reduci da un successo per 3-0 nell'ultimo turno di campionato. La formazione di coach Bellano ha abbandonato l'ultimo posto in classifica e ora dista appena un punto dalla zona salvezza, mentre le toscane occupano la settima posizione a quota 24. All'andata si impose la squadra di coach Chiavegatti per 3-1, ma il pronostico resta aperto.

Alle 20:00, appuntamento con Cbf Balducci Hr Macerata-Reale Mutua Fenera Chieri. La squadra di coach Negro cerca continuità dopo il successo contro Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, mentre le marchigiane sono chiamate a riscattare la sconfitta rimediata contro la Eurotek Laica Uyba per rientrare nella corsa playoff, distante appena due punti. 

Cinque le sfide in programma alle 20:30. A caccia di punti importanti la Wash4Green Monviso Volley, impegnata sul campo della Eurotek Laica Uyba. All'andata il confronto aveva premiato le piemontesi in quattro set. Monviso arriva da tre sconfitte consecutive, ma il pubblico del Pala Bus Company ha già potuto apprezzare l'impatto del nuovo opposto tedesco Kindermann. Per Busto Arsizio, invece, l'obiettivo è tornare a vincere all'E-Work Arena, dove il successo manca dal 7 dicembre. 

Servirà un'impresa alla Bartoccini Mc Restauri Perugia, fanalino di coda con 12 punti, che ospiterà una Igor Gorgonzola Novara desiderosa di riscatto dopo il tie-break perso contro la Savino Del Bene Scandicci. Le umbre di coach Micoli cercano segnali positivi, mentre la formazione di coach Bernardi non può permettersi di perdere ulteriore terreno da Chieri e Milano. 

Proprio Numia Vero Volley Milano sarà chiamata a non commettere passi falsi all'Allianz Cloud contro la Honda Cuneo Granda Volley.  Le lombarde puntano alla quinta vittoria consecutiva in campionato, prestando particolare attenzione alla potenza al servizio della squadra di coach Salvagni, prima per ace realizzati (100). 

Poi la sfida tra Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e le campionesse in carica della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, mentre a chiudere il programma sarà Bergamo-Savino Del Bene Scandicci. Le toscane, seconda forza del campionato, hanno concesso solo due set a Novara in questo primo mese di gare del 2026; Bergamo, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria dal periodo natalizio.

Ultimi video

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

00:53
DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:53
sailgp

A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

01:16
Sorteggi Australian Open

Sorteggi Australian Open

02:55
DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

01:42
DICH TORTU SU OLIMPIADE/TEDOFORO 14/1 DICH

Tortu oltre le polemiche: "Felice di fare il tedoforo"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

I più visti di Altri Sport

Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Campaccio Cross Country: Battocletti difende il titolo, ecco le sue sfidanti

DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:11
Volley, Serie A1 femminile: ottava di ritorno accende turno infrasettimanale
17:42
Sci, Coppa Europa: Abbruzzese terzo nella discesa a Pass Thurn
17:11
Tennis, BJK Cup: Giappone avversario dell'Italia nel turno preliminare
15:08
Spagna, Nadal: "Condoglianze a famiglie e ad amici delle vittime nella tragedia di Adamuz"
14:21
Motociclismo, "Down to Africa": in moto da Barcellona a Città del Capo per sostenere con Kappa i progetti benefici della Fondazione ADESCI