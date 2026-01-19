Logo SportMediaset

Basket, coach Trento: "In Lituania non saremo quelli visti a Cremona"

19 Gen 2026 - 19:47

"Lietkabelis rappresenta una grande opportunità per rituffarci nella Coppa, con una partita dal peso specifico importante nel nostro percorso europeo. Sabato abbiamo disputato una gara che non ha soddisfatto nessuno di noi e sentiamo la necessità di dare una risposta, soprattutto in trasferta, mostrando maggiore coesione e convinzione in quello che sappiamo fare. Affronteremo una squadra fisica, con grande taglia e una chiara identità di gioco, in particolare sul piano offensivo. Dovremo essere bravi a pareggiare la loro fisicità e a limitare sia i loro esterni di talento sia i lunghi, che possono fare la differenza vicino a canestro. Il valore di questa partita è importante, ma la nostra priorità è ritrovare risposte su noi stessi: su come aiutarci in campo, avere idee comuni e saperle portare avanti anche nei momenti di difficoltà. La squadra ha svolto un ottimo allenamento questa mattina e partiamo verso la Lituania con grande voglia di scendere in campo e dimostrare che non siamo quelli visti a Cremona".

Lo ha detto Davide Dusmet, assistant coach di Dolomiti Energia Trentino, prima di partire per la Lituania dove mercoledì i bianconeri affronteranno Lietkabelis Panevezys, round 15 di EuroCup. "Abbiamo davanti una partita molto importante in Lituania per raggiungere il nostro obiettivo, ovvero la qualificazione ai playoff di EuroCup - ha aggiunto l'ala trentina Peyton Aldridge -. Sappiamo che sarà una gara diversa rispetto a quella d'andata, che a Trento era stata molto equilibrata. Dovremo giocare la nostra pallacanestro, fatta di ritmo e velocità, farlo insieme e con una difesa solida per tutti i 40 minuti. Sarà fondamentale rimanere concentrati e prepararci al meglio per centrare il nostro obiettivo e chiudere la regular season conquistando l'accesso ai playoff".

