Volley, Europei 2026: disponibili biglietti per gare di Torino

12 Nov 2025 - 17:12

Prosegue l'apertura delle biglietterie per le gare dei Campionati Europei 2026 maschili che si disputeranno in Italia. Dopo Napoli e Modena infatti, oggi, mercoledì 12 novembre, è la volta di Torino che ospiterà, dal 20 al 23 settembre insieme a Sofia (Bulgaria), ottavi e quarti di finale della rassegna continentale. I tagliandi sono acquistabili sulla piattaforma TicketOne. La Federazione italiana Pallavolo, per tutte le gare e sedi in Italia, ha previsto tariffe agevolate al prezzo stabilito di 25 euro per i propri tesserati (1000 i tagliandi disponibili per i settori categoria 3 a Torino).

18:18
Milano-Cortina, l'idea di Malagò: "Vorrei Ancelotti tedoforo"
17:12
Volley, Europei 2026: disponibili biglietti per gare di Torino
16:11
Atp Finals: Shelton da record, servizio a 235 km/h
15:05
Atp Finals, doppio: vincono ancora Salisbury/Skupski
14:37
MotoGP: gara Thailandia confermata in calendario fino al 2031