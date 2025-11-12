Volley, Europei 2026: disponibili biglietti per gare di Torino

Prosegue l'apertura delle biglietterie per le gare dei Campionati Europei 2026 maschili che si disputeranno in Italia. Dopo Napoli e Modena infatti, oggi, mercoledì 12 novembre, è la volta di Torino che ospiterà, dal 20 al 23 settembre insieme a Sofia (Bulgaria), ottavi e quarti di finale della rassegna continentale. I tagliandi sono acquistabili sulla piattaforma TicketOne. La Federazione italiana Pallavolo, per tutte le gare e sedi in Italia, ha previsto tariffe agevolate al prezzo stabilito di 25 euro per i propri tesserati (1000 i tagliandi disponibili per i settori categoria 3 a Torino).