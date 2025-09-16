Logo SportMediaset
Volley, ct De Giorgi: "Partita dura, peccato non aver concretizzato rimonta"

16 Set 2025 - 22:45

"Peccato perché oggi è stata una partita davvero dura, il Belgio gioca bene, copre, ha un gran ritmo, difende e ha un giocatore (Reggers, ndr) che fa la differenza in certe situazioni e noi abbiamo riscontrato delle difficoltà nel contenerlo; lui ha inciso moltissimo. Noi nei primi due set abbiamo fatto fatica soprattutto in attacco, loro invece hanno mantenuto un livello di ricostruzione molto alto però poi credo che tutti i ragazzi subentrati dalla panchina abbiano dato una spinta importante, peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata davvero importante per noi. A questo punto, però, anche in vista della gara con l'Ucraina non dobbiamo porci troppe domande". Lo ha detto il ct dell'Italvolley maschile Ferdinando De Giorgi dopo la sconfitta degli azzurri contro il Belgio nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. "Ci siamo preparati bene per questo Mondiale, dobbiamo guardare avanti e prenderci anche gli aspetti positivi che comunque ci sono, analizzando per bene anche ciò che non è stato fatto nel migliore dei modi per far sì che cere situazioni non si ripetano - ha aggiunto - Anche con l'Ucraina non sarà facile ma noi dovremo cercare di essere più continui durante la partita".

